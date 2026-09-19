Αθλητικά

Τρόμος στο Λονδίνο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για το ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ

Ο Ντίνος Μαυροπάνος θα αγωνιστεί στο πιο βίαιο ντέρμπι της Αγγλίας
Οπαδοί της Μίλγουολ
Οπαδοί της Μίλγουολ σε σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις (AP Photo/Alastair Grant, file)
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Ένα από τα πιο βίαια ντέρμπι του κόσμου, ανάμεσα στη Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ επιστρέφει στην Championship και στην Αγγλία υπάρχει… τρόμος για πιθανά επεισόδια στο Λονδίνο.

Οι οπαδοί της Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον πλανήτη για την αντιπαλότητά τους και έχουν γίνει ακόμη και ταινία (σ.σ. Green Street Hooligans), με τη μεταξύ τους “μονομαχία” να έχει οδηγήσει όμως ακόμη και σε μαχαιρώματα και σοβαρούς τραυματισμούς.

Το Λονδίνο βρίσκεται έτσι σε… επιφυλακή για τη σημερινή (19/09/26) “μάχη” των δύο ομάδων στην Championship και αναμένονται τετραπλάσιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν τα επεισόδια πριν και μετά την αναμέτρησή τους στο γήπεδο.

Στον αγώνα θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά και ο Ντίνος Μαυροπάνος, που είναι από τους πρωταγωνιστές της Γουέστ Χαμ στο ξεκίνημα της σεζόν.

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Αθλητικά
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