Τρόμος στο Λονδίνο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για το ντέρμπι της Μίλγουολ με τη Γουέστ Χαμ

Ένα από τα πιο βίαια ντέρμπι του κόσμου, ανάμεσα στη Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ επιστρέφει στην Championship και στην Αγγλία υπάρχει… τρόμος για πιθανά επεισόδια στο Λονδίνο.

Οι οπαδοί της Μίλγουολ και τη Γουέστ Χαμ είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον πλανήτη για την αντιπαλότητά τους και έχουν γίνει ακόμη και ταινία (σ.σ. Green Street Hooligans), με τη μεταξύ τους “μονομαχία” να έχει οδηγήσει όμως ακόμη και σε μαχαιρώματα και σοβαρούς τραυματισμούς.

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Το Λονδίνο βρίσκεται έτσι σε… επιφυλακή για τη σημερινή (19/09/26) “μάχη” των δύο ομάδων στην Championship και αναμένονται τετραπλάσιες αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν τα επεισόδια πριν και μετά την αναμέτρησή τους στο γήπεδο.

#Fútbol2Day – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



El "Dockers' Derby" (Derbi de los Estibadores) entre Millwall y West Ham es catalogado históricamente como uno de los derbis más violentos y peligrosos de todo el fútbol mundial.



A 24 horas del partido, la policía comenzó a arrestar a algunos ultras del… — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 19, 2026

18.09.2026🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Millwall F.C. – West Ham United F.C, before tomorrow derby, Millwall visit West Ham Pub “ Carpenters Arms” in Newham, arrested by 1312, check here: https://t.co/GXcqAzzmrh



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlR4i5 pic.twitter.com/r6TTWfIiHB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 18, 2026

London getting ready for Millwall vs West Ham pic.twitter.com/lCUnyr2I2g https://t.co/tdTQE5eGkS — Championship Terrace Talk (@ChampionshpTalk) September 18, 2026

Στον αγώνα θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά και ο Ντίνος Μαυροπάνος, που είναι από τους πρωταγωνιστές της Γουέστ Χαμ στο ξεκίνημα της σεζόν.