Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Νέα «μάχη» τροπαίου στη Euroleague, για το πρώτο Super Cup στο Άμπου Ντάμπι

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο Super Cup της Euroleague
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague Super Cup
Τελικό - 20:00 - Live από το Newsit.gr
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης έτοιμοι για έναν ακόμη τελικό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (19/09/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο Super Cup της Euroleague, λίγους μόνο μήνες, μετά τη “μονομαχία” τους στον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 τον περασμένο Απρίλιο, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του στη Euroleague και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά πλέον έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο, στο νεοσύστατο θεσμό του Super Cup, έχοντας ξανά απέναντί του τη “Βασίλισσα”.

Οι Πειραιωτές νίκησαν τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά και η Ρεάλ Μαδρίτης “λύγισε” την Dubai BC, με τις δύο ομάδες να κλείνουν έτσι ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού, για τον τελικό του Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

Αυτή τη φορά όμως, θα είναι αρκετά αλλαγμένες, αφού αμφότερες προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στα ρόστερ τους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει τους Μοντέρο, ΜακΙντάιρ και Εντάι σαν νέα πρόσωπα στο βασικό του ροτέισον, ενώ οι Μαδριλένοι έχουν τους Καμπαρό, Γιαντούνεν και Σαρ ως πρωταγωνιστές στο πλάνο τους για τη νέα σεζόν.

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα “παλέψουν” πάντως στο Άμπου Ντάμπι για έναν τίτλο… τιμής στη Euroleague, θέλοντας να δώσουν και το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα.

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