Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2: Τεράστιο διπλό για τους κυανέρυθρους στο ντέρμπι ανόδου της Super League 2

Ο Ιστορικός με γκολ των Κρητικού και Κιάκου έβαλε φωτιά στη μάχη της ανόδου στην Super League
Ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει τεράστιο διπλό στην έδρα της Καλαμάτας στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής των πλέιοφς ανόδου στην Super League. Ο Ιστορικός κέρδισε 2-0 στην Μεσσηνία.

Ο Κρητικός στο 53′ βγήκε μόνος απέναντι από τον τερματοφύλάκα της Καλαμάτας, μετά από υποδειγματική αντεπίθεση του Πανιωνίου και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Οι γηπεδούχοι πίεζαν μέχρι το τέλος για την ισοφάριση, όμως ένα λεπτό πριν τη λήξη ο Κιάκος έκανε και το 2-0 για τους κυανέρυθρους και τους έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Πανιώνιος έφτασε την Καλαμάτα στην βαθμολογία, όμως οι Μεσσήνιοι έχουν ακόμα το προβάδισμα, καθώς το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η θέση που κατέβαλε η ομάδα στην κανονική διάρκεια.

 

Η βαθμολογία των playoffs στον Β’ Όμιλο

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 25

Ολυμπιακός Β’

17 Μαρκό 16

