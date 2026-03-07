Καλαμάτα: Υποδοχή ηρώων για την άνοδο στη Super League

Η Καλαμάτα πανηγυρίζει την άνοδό της στη Super League, μετά το διπλό επί του Πανιωνίου στα πλέι οφ της Super League 2 και η επιστροφή της αποστολής έγινε μέσα σε φοβερή αποθέωση.

Με τη… μισή πόλη να έχει βγει στους δρόμους για να υποδεχθεί τους… ήρωες της Καλαμάτα, η νύχτα έγινε μέρα, από τα καπνογόνα των οπαδών της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To “πάρτι” αναμένεται πλέον να συνεχιστεί μέχρι το ξημέρωμα, με την ομάδα να πανηγυρίζει μαζί με τους Καλαματιανούς, την επιστροφή της ομάδας στη Super League, μετά από 25 χρόνια.

Η νύχτα έγινε μέρα στην Καλαμάτα για την “Μαύρη Θυέλλα”



Η τοπίκη ομάδα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία και οι φίλοι της γιορτάζουν! pic.twitter.com/RH6NUDsc6q — SPORT24 (@sport24) March 7, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καλαμάτα γιορτάζει την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια! pic.twitter.com/LKAk0WhBJO — SPORT24 (@sport24) March 7, 2026

Τη νέα σεζόν η Καλαμάτα θα αγωνίζεται στη Super League.