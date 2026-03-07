Αθλητικά

Καλαμάτα: Υποδοχή ηρώων για την άνοδο στη Super League

Έγινε η... νύχτα μέρα στην Καλαμάτα
Καλαμάτα: Υποδοχή ηρώων για την άνοδο στη Super League

Η Καλαμάτα πανηγυρίζει την άνοδό της στη Super League, μετά το διπλό επί του Πανιωνίου στα πλέι οφ της Super League 2 και η επιστροφή της αποστολής έγινε μέσα σε φοβερή αποθέωση.

Με τη… μισή πόλη να έχει βγει στους δρόμους για να υποδεχθεί τους… ήρωες της Καλαμάτα, η νύχτα έγινε μέρα, από τα καπνογόνα των οπαδών της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

To “πάρτι” αναμένεται πλέον να συνεχιστεί μέχρι το ξημέρωμα, με την ομάδα να πανηγυρίζει μαζί με τους Καλαματιανούς, την επιστροφή της ομάδας στη Super League, μετά από 25 χρόνια.

Τη νέα σεζόν η Καλαμάτα θα αγωνίζεται στη Super League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
203
82
53
44
40
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo