Κάλιαρι – Μίλαν 0-1: Διπλό κορυφής από τους «ροσονέρι» στη Serie A

Η Μίλαν ξεκίνησε με το… δεξί το 2026, αφού πέρασε με διπλό από την έδρα της Κάλιαρι, με τον Ράφαελ Λεάο να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να στέλνει την ομάδα του στην κορυφή της Serie A.

Ο Ράφαελ Λεάο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, με τη Μίλαν να διατηρεί μέχρι τέλους του προβάδισμα και να χαρίζει στην ομάδα του τη νίκη κόντρα στην Κάλιαρι.

Οι “ροσονέρι” πανηγύρισαν έτσι το πρώτο “τρίποντο” για το 2026 στην ιταλική Serie A και έφθασαν τους 38 βαθμούς, προσπερνώντας στο +2 την Ίντερ, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο.

Rafael Leão fires home! Milan lead #CagliariMilan 0-1 pic.twitter.com/x9BKjXr4cy — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 2, 2026

Στη 14η θέση έμεινε η Κάλιαρι με 18 βαθμούς.