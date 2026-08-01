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ΑΕΚ: Το τρόπαιο του πρωταθλητή επέστρεψε στην Allwyn Arena παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ σε όλη την Ελλάδα
ΑΕΚ: Το τρόπαιο του πρωταθλητή επέστρεψε στην Allwyn Arena παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου
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Μετά από ένα ταξίδι σε 50 περιοχές της Ελλάδας, το τρόπαιο του πρωταθλητή επέστρεψε στο “σπίτι” της ΑΕΚ, παίρνοντας ξανά θέση στην τροπαιοθήκη της ομάδας στην Allwyn Arena.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε μαζί με τους οπαδούς της Ένωσης το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα του τη σεζόν 2025-26 στη Super League, δίνοντας το σύνθημα για νέες επιτυχίες τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΑΕΚ έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς της ανά την Ελλάδα, να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το κύπελλο που κατέκτησε η ομάδα τους στο περσινό πρωτάθλημα, σε μία σειρά από εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η τελετή λήξης ήρθε μετά τον τελευταίο “σταθμό” του τροπαίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

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