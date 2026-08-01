ΑΕΚ: Το τρόπαιο του πρωταθλητή επέστρεψε στην Allwyn Arena παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου

Μετά από ένα ταξίδι σε 50 περιοχές της Ελλάδας, το τρόπαιο του πρωταθλητή επέστρεψε στο “σπίτι” της ΑΕΚ, παίρνοντας ξανά θέση στην τροπαιοθήκη της ομάδας στην Allwyn Arena.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε μαζί με τους οπαδούς της Ένωσης το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα του τη σεζόν 2025-26 στη Super League, δίνοντας το σύνθημα για νέες επιτυχίες τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Η ΑΕΚ έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς της ανά την Ελλάδα, να δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν με το κύπελλο που κατέκτησε η ομάδα τους στο περσινό πρωτάθλημα, σε μία σειρά από εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Η τελετή λήξης ήρθε μετά τον τελευταίο “σταθμό” του τροπαίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.