Καραλής για Ντουπλάντις «Με κάνει να σκέφτομαι ότι αφού μπορεί εκείνος, γιατί να μην μπορώ κι εγώ»

Η 21η στάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου απέχει μόλις λίγα 24ωρα με τους κορυφαίους αθλητές και τις κορυφαίες αθλήτριες του πλανήτη να προετοιμάζονται για το μεγάλο ραντεβού της χειμερινής σεζόν, στο Τόρουν της Πολωνίας (20-22.03.2026). Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι μια από τις ελπίδες της Ελλάδας για παρουσία στο βάθρο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου. Μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής του επί κοντών είναι τα μοναδικά από τα μέλη της ομάδας μας, που μετείχαν πριν 12 μήνες στη διοργάνωση της Ναντζίνγκ.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος είναι ένας από τους παγκόσμιους σταρ του αθλήματος του και έχει ξεχωρίσει στη φετινή σεζόν του κλειστού με το 6.17μ που σημείωσε στην Παιανία, με το οποίο έγινε ο δεύτερος καλύτερος άλτης στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ένας από τους έξι αθλητές που κλήθηκαν από την World Athletics, για να μιλήσουν στην Συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη των αγώνων στο Τόρουν της Πολωνίας και ο Έλληνας αθλητής είχε πολλά να πει.

Στην αρχική ερώτηση, για το πως είναι η σεζόν του μέχρι τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής δήλωσε: «Νιώθω καλά. Αυτή η χρονιά έχει πάει πολύ καλά, όπως και η περσινή φυσικά. Κατάφερα να περάσω τα έξι μέτρα περισσότερες από δέκα φορές. Τώρα, στη χειμερινή σεζόν, έχω και καινούργια κοντάρια. Προσπαθώ να ξεπερνάω τα έξι μέτρα και να πετυχαίνω τους στόχους μου, πλέον πηδάω πιο ψηλά από τα είδωλά μου, και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό.

Νιώθω καλά, είμαι υγιής, απολαμβάνω το άθλημα και είναι πάντα ωραίο να αγωνίζεσαι. Είναι πάντα ωραίο να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και νιώθω ότι έχω κι άλλα να δώσω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να ζήσουμε τρομερές στιγμές. Θα το απολαύσω. Πάντα μου αρέσει να βρίσκομαι στην Πολωνία και θα δούμε, αλλά νιώθω καλά».

Για το πως ήταν το άλμα του πάνω από τα 6.17μ που σημείωσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία στις 28/2, ο Καραλής πρόσθεσε:

«Σίγουρα λίγο πιο κρύα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλώς προσπάθησα να κάνω το ίδιο άλμα, λίγο καλύτερα. Τα περισσότερα είναι θέμα μυαλού. Δουλέψαμε πάρα πολύ την προηγούμενη σεζόν με τους προπονητές μου. Ο πατέρας μου είναι εδώ, έχω και τον Μαρτσίν που είναι Πολωνός, και είναι πάντα ωραίο να είμαι στην Πολωνία μαζί του. Κάναμε εξαιρετική προετοιμασία. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε το 6.17μ. Και το να το πετύχω στην πατρίδα μου, στην Αθήνα, ήταν κάτι σπουδαίο. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά από το 6.17μ. Ελπίζω να γίνει και είμαι ενθουσιασμένος για το Σάββατο».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για τη σχέση του με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις, η οποία κρατά από το μακρινό 2015 και το Παγκόσμιο παίδων στο Κάλι, είπε:

«Με τον Μόντο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάνω από δέκα. Οι οικογένειές μας γνωρίζονται, έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί, διακοπές, όμορφες στιγμές και φυσικά και στο στάδιο.

Ο Μόντο είναι ένας απίστευτος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να ενώνει όλους στο άθλημα. Όταν καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θέλει να φέρνει κοντά όλους τους φίλους του, εμάς. Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα 6+ μέτρα είναι εφικτά. Και φέτος έχουμε περισσότερους από πέντε αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα.

Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ; Είναι υπέροχο που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα χρόνια μαζί στους αγώνες, μαζί με όλη την παρέα.Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω το Σάββατο να έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα, τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο».

Για το αν έχει άγχος για την αναμέτρησή του με τον Ντουπλάντις, τώρα που με τις επιδόσεις του τον πλησιάζει, υπογράμμισε: «Κάθε αθλητής που είναι εδώ θέλει να νικήσει και να πάρει το χρυσό. Εννοείται ότι κι εγώ θέλω να κερδίσω, αλλά ο βασικός μου στόχος είναι να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ, να φύγω από την αρένα γνωρίζοντας ότι τα έχω δώσει όλα τη συγκεκριμένη μέρα. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και για αυτό αγωνιζόμαστε».