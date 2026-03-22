Καραλής: Ο Ντουπλάντις θέλει να ραπάρω σε τραγούδι του

Ο Σουηδός, πάντως, αρνείται ότι του έχει κάνει τέτοια πρόταση
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05μ. έγραψε ακόμη μία λαμπερή σελίδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο, μένοντας πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις που κέρδισε το χρυσό με κορυφαία προσπάθεια στα 6,25μ..

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις συνδέονται με φιλία, κάτι που φαίνεται ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα τους, με τον έναν να στηρίζει και να χειροκροτεί την προσπάθεια του άλλου.

Μάλιστα, μετά τον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε και μια αποκάλυψη για πιθανή μουσική τους συνεργασία. Ο Μόντο Ντουπλάντις έχει ταλέντο στη μουσική και όπως φαίνεται θέλει να “χρησιμοποιήσει’ τον Εμμανουήλ Καραλή σε ένα του τραγούδι.

“Ο Μόντο θέλει να ραπάρω σε ένα από τα τραγούδια του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε”, τόνισε ο Καραλής, με τον Σουηδό υπεραθλητή να έχει μια διαφορετική άποψη.

“Νομίζω ότι αυτός θέλει να το κάνει” ανέφερε χαριτολογώντας στη δημοσιογράφο που του έκανε τη σχετική ερώτηση. “Δεν νομίζω να του έχω ζητήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι ο φίλος μου, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να κάνει ραπ στο τραγούδι μου”, ανέφερε.

