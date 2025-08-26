Καραλής, Τεντόγλου, Τζένγκο: Πότε αγωνίζονται οι Έλληνες πρωταθλητές στον τελικό του Diamond League

Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο ρίχνονται στη μάχη του τελικού του Diamond League στο Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης.

Τρία Ελληνόπουλα, δύο άνδρες και μία γυναίκα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική… εκστρατεία στο Τόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.

Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 19:35 και 18:43 αντίστοιχα, ενώ η Τζένγκο την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.

Η ΕΡΤ3 θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος, στις 26 Απριλίου στη Σιαμέν της Κίνας και, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, ολοκληρώνεται πριν από την τέλεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Το 2025 προστέθηκαν τρεις ακόμα «διαμαντένιες» ελληνικές νίκες – από την Ελίνα Τζένγκο στη Σανγκάη και στο Ραμπάτ και από τον Εμμανουήλ Καραλή στη Λωζάννη – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από το 2010, χρονιά που το Diamond League αντικατέστησε το Golden League, στις 39. Και για τα δύο παιδιά αυτές ήταν οι πρώτες νίκες στου θεσμό. Πρώτη στη λίστα παραμένει η Κατερίνα Στεφανίδη με 15.

Ειδικότερα στον τελικό αγώνα του Diamond League έχουν καταγραφεί έξι ελληνικές πρωτιές, αν και δεν έχουν οδηγήσει όλες στην απόκτηση του διαμαντιού, καθώς το φορμά ήταν διαφορετικό παλαιότερα. Το διαμάντι έχει κάνει δικό της τέσσερις φορές η Κατερίνα Στεφανίδη και από μία η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Πλέον, όποιος/α κερδίζει τον τελικό, κατακτά και το διαμάντι, αλλά και – υπό προϋποθέσεις – μία θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ρίψεις και στα οριζόντια άλματα δεν θα ισχύσει ο κανονισμός της τελευταίας προσπάθειας με τους/τριεις πρώτους/ες της κατάταξης.

Οι ελληνικές παρουσίες σε τελικό Diamond League

Ας δούμε χρονιά με τη χρονιά τις προηγούμενες ελληνικές παρουσίες στον τελικό του θεσμού:

2010: Χωρίς ελληνική συμμετοχή

2011: Ο Κώστας Φιλιππίδης κερδίζει τον τελευταίο αγώνα στις Βρυξέλλες στο επί κοντώ, αλλά το διαμάντι κατακτά ο Ρενό Λαβιλενί.

2012: Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Φιλιππίδης αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή. Αυτήν τη φορά παίρνει την πέμπτη θέση στη Ζυρίχη.

2013: Τριπλή ελληνική παρουσία. Στη Ζυρίχη, ο Κώστας Μπανιώτης θα έρθει δεύτερος στο ύψος και η Νικόλ Κυριακοπούλου 5η στο επί κοντώ. Στον έτερο τελικό, στις Βρυξέλλες, ο Φιλιππίδης θα καταταγεί δεύτερος.

2014: Και πάλι τρία Ελληνόπουλα, όλα στο επί κοντώ στους δύο τελικούς. Στη Ζυρίχη, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι τρίτη και η Κυριακοπούλου τέταρτη. Τρίτη θέση και για τον Φιλιππίδη στις Βρυξέλλες.

2015: Η Κυριακοπούλου κατακτά το πρώτο ελληνικό διαμάντι κερδίζοντας και στη Ζυρίχη, όπου η Στεφανίδη είναι πέμπτη. Και πάλι τρίτος στις Βρυξέλλες ο Φιλιππίδης.

2016: Το διαμάντι στο επί κοντώ μένει σε ελληνικά χέρια, σε αυτά της Κατερίνας Στεφανίδη, παρά τη δεύτερη θέση στον τελικό των Βρυξελλών. Στο ίδιο μίτινγκ η Βούλα Παπαχρήστου είναι τέταρτη στο τριπλούν, ενώ νωρίτερα ο Φιλιππίδης ήταν έκτος στη Ζυρίχη.

2017: Η χρονιά της αλλαγής στη διαδικασία κατάκτησης του διαμαντιού, καθώς νικητές αναδεικνύονται όσοι κερδίζουν στον τελικό. Με ή χωρίς το νέο σύστημα, η Στεφανίδη είναι η κυρίαρχος της χρονιάς και με τη νίκη της στις Βρυξέλλες κάνει δικό της το διαμάντι για δεύτερη (συνεχή) χρονιά. Στη Ζυρίχη, στον πρώτο χρονικά τελικό, ο Φιλιππίδης ήταν έβδομος.

2018: Τρία στα τρία (διαμάντια) για τη Στεφανίδη στη Ζυρίχη, σε έναν αγώνα όπου η Κυριακοπούλου παίρνει την έκτη θέση. Ο Φιλιππίδης αποχαιρετά το θεσμό με μια όγδοη θέση. Συνολικά πήρε μέρος οχτώ φορές σε τελικό.

2019: Και τέταρτο διαμάντι για τη Στεφανίδη στη Ζυρίχη σε έναν τελικό που είχε για πρώτη φορά τέσσερις ελληνικές παρουσίες. Η Παπαχρήστου ήταν πέμπτη στο τριπλούν, ενώ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου (πέμπτος στο μήκος) και ο Εμμανουήλ Καραλής (13ος στο επί κοντώ).

2020: Δεν διεξάγεται τελικός λόγω της πανδημίας.

2021: Καθιερώνεται ο μονός τελικός με τόπο διεξαγωγής για τη συγκεκριμένη χρονιά τη Ζυρίχη. Ύστερα από τέσσερις νίκες, αυτή τη φορά η Στεφανίδη είναι δεύτερη.

2022: Η ώρα του Τεντόγλου να αποκτήσει το πρώτο του διαμάντι στον τελικό της Ζυρίχης. Στην όγδοη παρουσία της, η Στεφανίδη ήταν έκτη.

2023: Για πρώτη φορά ο τελικός ταξιδεύει εκτός Ευρώπης, στο Γιουτζίν, αλλά δε μετέχει εκπρόσωπος της Ελλάδας.

2024: Επιστροφή στις Βρυξέλλες με τον Καραλή να παίρνει τη δεύτερη θέση και τον Τεντόγλου την τρίτη.