Καραμπάγκ – Νιούκαστλ: Έγραψε ιστορία ο Άντονι Γκόρντον με «καρέ» σε ένα ημίχρονο, ξεπέρασε τον Άλαν Σίρερ σε γκολ στο Champions League

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο πέτυχε ο Άγγλος εξτρέμ της Νιούκαστλ
Ο Γκόρντον
Ο Γκόρντον στο ματς της Νιούκαστλ με την Καραμπάγκ / REUTERS/Aziz Karimov

Η Νιούκαστλ έδωσε μία φοβερή παράσταση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Καραμπάγκ στα πλέι οφ του Champions Leasgue, με τον Άντονι Γκόρντον να πραγματοποιεί μία ιστορική εμφάνιση.

Ο Άντονι Γκόρντον σκόραρε τέσσερις φορές στο εντυπωσιακό 5-0 της Νιούκαστλ επί της Καραμπάγκ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των πλέι οφ του Champions League και έγραψε ιστορία για την ομάδα του στη διοργάνωση.

Ο Άγγλος εξτρέμ έφθασε τα 10 γκολ για τις “καρακάξες” στο Champions League και άφησε πίσω του τον θρυλικό Άλαν Σίρερ, που είχε 6 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την αγγλική ομάδα.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Γκόρντον έγινε πάντως αλλαγή και… σταμάτησε στα 4 γκολ.

