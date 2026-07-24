Ο Παναθηναϊκός έδωσε δανεικούς του Βύντρα, Ζέκα και Σδώκο στην Ομόνοια 29ης Μαΐου

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στο δανεισμό τριών παικτών του στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, με τους Άγγελο Βύντρα, Ρουσίτ Ζέκα και Γιώργο Σδώκο να συνεχίζουν την καριέρα τους στην Κύπρο.

Βύντρα, Ζέκα και Σδώκος ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με τον Παναθηναϊκό και παραχωρήθηκαν δανεικοί στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, ώστε να έχουν την ευκαιρία να πάρουν αγώνες στο πρωτάθλημα της Κύπρου και να επιστρέψουν στο Κορωπί για να διεκδικήσουν τη θέση τους στην πρώτη ομάδα του “τριφυλλιού”.

Οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Άγγελου Βύντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ο Έλληνας αμυντικός θα παραμείνει στην Ομόνοια 29ης Μαΐου έως το καλοκαίρι του 2027.