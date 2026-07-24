Ο Λεμπρόν Τζέιμς συμφώνησε με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς

Στους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα συνεχίσει τελικά την τεράστια καριέρα του στο NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς, μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, προτιμώντας τους από τους Μαϊάμι Χι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπορούσε να επιλέξει πια όποια ομάδα ήθελε για νέο σταθμό της καριέρας του, αλλά επέλεξε τους ενισχυμένους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος στο NBA.

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Στα 41 του χρόνια και μετά από μία ανεπανάληπτη πορεία σε Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς, με τίτλους σε όλους, ο “Βασιλιάς” του NBA θα φορέσει και τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, όπως ανέφερε ο κορυφαίος ρεπόρτερ μετεγγραφών στις ΗΠΑ, Σαμς Καράνια.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς και με τη δυνατότητα να υπογράψει με το μίνιμουμ συμβόλαιο του βετεράνου, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε την επιλογή να πάει όπου θέλει και οι Μαϊάμι Χιτ, Φιλαδέλφεια Σίξερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, είχαν αναδειχθεί σαν επικρατέστεροι προορισμοί του.

Ο “Βασιλιάς” επέλεξε όμως τελικά τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα με ανταλλαγή και τον MVP των τελικών του , Τζέιλεν Μπράουν, έχοντας πλέον μία πεντάδα που… τρομάζει: Με Ταϊρίς Μάξι, Βι Τζέι Έτζκομπ, Τζέιλεν Μπράουν, Λεμπρόν Τζέιμς και Τζοέλ Εμπίντ.

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Αντί για συμπαίκτης έτσι, θα γίνει αντίπαλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη νέα προσπάθεια του “Greek Freak” για διάκριση στο NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ.