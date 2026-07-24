Αθλητικά

Ο Λεμπρόν Τζέιμς συμφώνησε με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς

Νέο φαβορί για τον τίτλο γίνονται αυτόματα οι Φιλαδέλφεια Σίξερς των Τζέιλεν Μπράουν, Ταϊρίς Μάξι και Τζοέλ Εμπίντ
Ο Λεμπρόν Τζέιμς
Ο Λεμπρόν Τζέιμς με τη φανέλα των Λέικερς / Reuters / Brad Penner-Imagn Images
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Στους Φιλαδέλφεια Σίξερς θα συνεχίσει τελικά την τεράστια καριέρα του στο NBA, ο Λεμπρόν Τζέιμς, μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, προτιμώντας τους από τους Μαϊάμι Χι του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μπορούσε να επιλέξει πια όποια ομάδα ήθελε για νέο σταθμό της καριέρας του, αλλά επέλεξε τους ενισχυμένους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος στο NBA.

Στα 41 του χρόνια και μετά από μία ανεπανάληπτη πορεία σε Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς, με τίτλους σε όλους, ο “Βασιλιάς” του NBA θα φορέσει και τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, όπως ανέφερε ο κορυφαίος ρεπόρτερ μετεγγραφών στις ΗΠΑ, Σαμς Καράνια.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς και με τη δυνατότητα να υπογράψει με το μίνιμουμ συμβόλαιο του βετεράνου, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε την επιλογή να πάει όπου θέλει και οι Μαϊάμι Χιτ, Φιλαδέλφεια Σίξερς, Κλίβελαντ Καβαλίερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, είχαν αναδειχθεί σαν επικρατέστεροι προορισμοί του.

Ο “Βασιλιάς” επέλεξε όμως τελικά τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα με ανταλλαγή και τον MVP των τελικών του , Τζέιλεν Μπράουν, έχοντας πλέον μία πεντάδα που… τρομάζει: Με Ταϊρίς Μάξι, Βι Τζέι Έτζκομπ, Τζέιλεν Μπράουν, Λεμπρόν Τζέιμς και Τζοέλ Εμπίντ.

Αντί για συμπαίκτης έτσι, θα γίνει αντίπαλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη νέα προσπάθεια του “Greek Freak” για διάκριση στο NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ.

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