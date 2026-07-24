Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει φέτα στο Παρίσι

Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι επέστρεψε στην πατρίδα του μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει ακόμη το ελληνικό φαγητό και ειδικά τη φέτα.

Γνωστός για την αδυναμία του στη φέτα, ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε από τους ακολούθους του στο Χ, να του βρουν σημεία για να αγοράσει το διάσημο ελληνικό τυρί στο Παρίσι, δείχνοντας… απελπισμένος για λίγη φέτα.

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“Έλληνες φίλοι μου, σοβαρή ερώτηση. Πού μπορώ να βρω την καλύτερη φέτα στο Παρίσι; Σε κατάστημα ή με αποστολή, δεν με νοιάζει”, έγραψε χαρακτηριστικά ο γκαρντ του Ολυμπιακού στο Χ, με τα σχόλια να παίρνουν “φωτιά”.

My friends, serious question.

Where can I find the best feta in Paris.

In store or shipping I dont care. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 24, 2026

Οι επιλογές φαίνεται ότι δεν είναι πολλές πάντως για τον Γάλλο αθλητή.