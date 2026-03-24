Καραπαπάς: Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα

Ο Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, μίλησε για την κλήρωση των πλέι οφ της Super League.

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/3/2026) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Super League η κλήρωση των πλέι οφ που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας. Τον Ολυμπιακό εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαπάς.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς ξεκαθάρισε ότι “όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα”

“Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιός θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα”, τόνισε ο Κώστας Καραπαπάς.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ