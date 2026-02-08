Καρδίτσα – Παναθηναϊκός: Οι παίκτες του Αταμάν πήγαν στην κερκίδα και πανηγύρισαν με τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 78-53 επί της Καρδίτσας, για την 18η αγωνιστική της Greek Basketball League και μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του πήγαν στην κερκίδα με τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν ατμόσφαιρα για την ομάδα τους στην Καρδίτσα και οι παίκτες του Αταμάν θέλησαν να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη, ακόμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Οι παίκτες του “τριφυλλιού” άκουσαν τους φίλους της ομάδας να υποστηρίζουν ότι είναι μαζί τους και στις δύσκολες στιγμές της σεζόν, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το διπλό στην GBL, με στόχο να συνεχιστούν τα θετικά αποτελέσματα και στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θέλει πια να βρει ρυθμό στο υπόλοιπο της σεζόν, για να αφήσει πίσω του την… κοιλιά των τελευταίων εβδομάδων.