Καρδίτσα – Πανιώνιος 85-72: Νίκη παραμονής για τους Θεσσαλούς

Η Καρδίτσα επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με 85-72 στο ντέρμπι της παραμονής της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και έκανε το σημαντικότερο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Η Καρδίτσα κάλυψε, μάλιστα, και τη διαφορά της ήττας της στον πρώτο γύρο από τον Πανιώνιο και έτσι υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία τόσο με τους κυανέρυθρους, όσο και με το Μαρούσι.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και τα μέσα της τρίτη περιόδου. Κάπου εκεί, η Καρδίτσα ανέβασε στροφές, ξέφυγε στο σκορ και έφτασε χωρίς άγχος στην τελική επικράτηση, με την οποία εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο Πανιώνιος συνεχίζει να υπερέχει μίας νίκης του Αμαρουσίου, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, ενώ υπερέχει και σε περίπτωση ισοβαθμίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-18, 40-40, 58-50, 85-72.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 17 (2), Απσον 10, Κασελάκης 1, Καμπερίδης 6 (2), Ντ. Τζέφερσον 12 (1τρ., 5ασ), Εστράδα 17 (3), Χόρχλερ 8 (2), Δίπλαρος 9 (2τρ., 7ασ), Μάντσεν 5.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 19, Λέμον 6, Τόμασον 2, Κρούζερ 7 (1), Γκίκας, Τέιλορ 12 (2), Τσαλμπούρης 7 (1), Λιούις 11 (1), Γόντικας 2, Πατρίκης, Νικολαϊδης 6 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Καρδίτσας: 18/31 δίποντα, 12/28 τρίποντα, 13/18 βολές, 37 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 14 επιθετικά), 20 ασίστ, 13 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Πανιωνίου: 21/33 δίποντα, 6/20 τρίποντα, 12/16 βολές, 24 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 5 επιθετικά), 17 ασίστ, 11 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 20 φάουλ.