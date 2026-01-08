Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική πρόκριση στους 16 του Basketball Champions League

Μεγάλη εμφάνιση από Δίπλαρο, Χόρχλερ και Μπράντον Τζέφερσον
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Η Καρδίτσα έγραψε ιστορία στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν για δεύτερη φορά της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, αυτήν τη φορά στην έδρα τους με 84-75, έκαναν το 2-0 στα play-ins και πήραν το εισιτήριο για τους 16 του Basketball Champions League.

Η Καρδίτσα θα βρεθεί στον 10ο όμιλο του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον ελληνικό «εμφύλιο», την Άλμπα Βερολίνου και μία εκ των Σολέ ή Τόφας.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπαιξε εξαιρετικά και στηρίχθηκε στην τριάδα των Δίπλαρου, Χόρχλερ και Μπράντον Τζέφερσον.

Ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε μεγάλα σουτ, όταν η Καρδίτσα τα είχε πραγματικά ανάγκη και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ.

Μαζί του ο Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 8 ασίστ, αλλά και ο Νόα Χόρχλερ με 17 πόντους (8/8 δίποντα) και 9 ριμπάουντ.

Αθλητικά
