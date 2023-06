Ο Κάριμ Μπενζέμα παρουσιάστηκε με άκρως εντυπωσιακό τρόπο από την Αλ Ιτιχάντ, η οποία είχε ετοιμάσει μία λαμπερή τελετή για να υποδεχθεί τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Το γήπεδο της Αλ Ιτιχάντ γέμισε από άκρη σε άκρη για να υποδεχθεί τον Καρίμ Μπενζέμα, ο οποίος αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από 14 χρόνια και είπε το “ναι” στους Σαουδάραβες, οι οποίοι θα του δίνουν 100.00.000 ευρώ τον χρόνο για τρεις σεζόν.

Εντυπωσιακά φωτορυθμικά και λέιζερ που σχημάτισαν αρχικά ίχνη τίγρης, στη συνέχεια το κεφάλι της και τέλος εκείνο του Μπενζεμά, γέμισαν τον ουρανό του Ριάντ.

The ballon d’or is brightening up the stadium 🤩🔥#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/iSFmuPFWNw