Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Πρώτος τελικός στην Α1 μπάσκετ Γυναικών

Στον Βύρωνα ξεκινάει η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος που θα κριθεί στις 3 νίκες
Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός
Η ώρα των τελικών του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών έφτασε. Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός συγκρούονται απόψε (20:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο κλειστό του Βύρωνα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι με φόντο την κούπα του πρωταθλητή.

Ο Αθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στους τελικούς με 1-1 νίκες που «κουβαλούν» από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με το πλεονέκτημα έδρας να ανήκει στην ομάδα του Βύρωνα.

Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες με τον σημερινό αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τη φετινή σεζόν Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός έχουν συγκρουστεί δύο φορές. Την πρώτη αγωνιστική οι πράσινες είχαν επικρατήσει στον Βύρωνα με 71-69, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να κερδίζει τη 12η αγωνιστική με 76-70 τον αντίπαλό της στην έδρα του.

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ομάδων είναι η εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία που έκαναν στο Eurocup. Ο Αθηναϊκός έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης χάνοντας στις λεπτομέρειες το τρόπαιο από την τουρκική Μερσίν.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης από την κάτοχο του τίτλου Μερσίν.

