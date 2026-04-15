Η Παρασκευή Καλογήρου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό νεανίδων

Στο δεύτερο σκαλί του βαθρου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Νεανίδων ανέβηκε η Παρασκευή Καλογήρου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις και έφτασε έως τον τελικό των -42 κιλών.

Η πρωταθλήτρια του Ταεκβοντό, Παρασκευή Καλογήρου ήταν εξαιρετική και είχε μία αψεγάδιαστη πορεία έως τον μεγάλο τελικό. Στον εναρκτήριο αγώνα της επικράτησε με 2-0 της Μπαντάνινα από την Λευκορωσία, ενώ στον γύρο των «32» αντιμετώπισε την Ινδήμ Γόσι, την οποία νίκησε με 2-0, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τις «16».

Εκεί αγωνίστηκε απέναντι στην Μαροκινή Αμρανι. Με επιβλητική εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, καθώς επικράτησε με 2-0. Στον αγώνα μεταλλίου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Βουλγαρα Ντιμίτροβα και με πειστική εμφάνιση επιβλήθηκε με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας ένα μετάλλιο στην διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλος η Πολωνή Καζοβιακ. Με υποδειγματική εμφάνιση η Καλογήρου επικράτησε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό αντιμετώπισε την Κορεάτισσα Λι σε έναν πολύ αμφίρροπο και ισορροπημένο τελικό. Η Λι κέρδισε με 1-0 τον πρώτο γύρο, αλλά η Ελληνίδα ισοφάρισε, καθώς επικράτησε με 3-1 στον δεύτερο γύρο. Στον τρίτο και καθοριστικό γύρο οι δύο αθλήτριες ήρθαν ισόπαλες 0-0, αλλά η Κορεάτισσα ευνοήθηκε της ισοπαλίας, καθώς είχε ένα touch και πήρε τη νίκη με 2-1.

Αναμφίβολα το ασημένιο μετάλλιο, έφερε πολλά χαμόγελα στην ελληνική αποστολή, καθώς μετά το χάλκινο του Πέτρου Γιαννουχίδη, η χώρα μας κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο.