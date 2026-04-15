ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τελικός πρόκρισης στο Final Four του Basketball Champions League

Την πρόκριση της στο Final Four του Basketball Champions League για δεύτερη σερί χρονιά θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται την Μπανταλόνα (15/4/2026, 19:30, Cosmote Sport 4) στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

ΑΕΚ και Μπανταλόνα βρίσκονται στο 1-1, με τον νικητή στο τρίτο παιχνίδι να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four του Basketball Champions League. Εκεί, βρίσκονται ήδη η κάτοχος του τίτλου, Ουνικάχα Μάλαγα και Νίμπουργκ.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αναμένεται να παραταχθεί πλήρης, αφού Κουζμίνσκας, Κατσίβελης και Χαραλαμπόπολους φαίνεται πως ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο αγώνα, η ΑΕΚ είχε επικρατήσει της Μπανταλόνα με 87-84, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία, οι Καταλανοί είχαν νικήσει άνετα την Ένωση με 88-66.