Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: «Κλείστε τα αυτιά σας και ας αποδοκιμάζουν εμένα»

Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια του Άρη μετά το τέλος του αγώνα του ΟΦΗ και προσπάθησε να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας.

Ο Άρης πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ να φέρνει τους Θεσσαλονικείς στην τελευταία θέση των πλέι οφ 5-8, πριν την έναρξη των αγώνων που θα κρίνουν την πέμπτη θέση.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης προσπάθησε προσπάθησε να τονώσει το ηθικό των παικτών του, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τους Κρητικούς και τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου.

«Δεν έχει κριθεί τίποτε ακόμα. Δεν είναι καλύτεροι από εμάς οι υπόλοιποι. Κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι. Αφήστε να έχω εγώ την ευθύνη και να αποδοκιμάζουν εμένα», ήταν τα πρώτα του λόγια του ισχυρού άνδρα του Άρη και συνέχισε:

«Έχετε μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξετε ότι μπορείτε να το γυρίσετε. Αξίζετε παραπάνω. Δώστε τα όλα στα πλέι οφ. Μπορούμε ακόμα να πάρουμε την 5η θέση».