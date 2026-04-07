Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: Δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τον γιο του -και προπονητή του ΠΑΟΚ- Ραζβάν Λουτσέσκου να βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) στη Ρουμανία και στο πλευρό του. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος στέλνει μηνύματα στήριξης στον κορυφαίο τεχνικό, αλλά ένα από αυτά, του Νέρι Καστίγιο, προκαλεί μεγάλη εντύπωση.

Ο Νέρι Καστίγιο προχώρησε σε ανάρτηση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, όπου του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέφερε πως ο 80χρονος Ρουμάνος προπονητής δεν του είχε επιτρέψει να δει τη μητέρα του όταν εκείνη είχε μπει σε κώμα, ενώ ούτε του είχε επιτρέψει να πάει στην κηδεία της.

“Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει σε αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου. Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα και ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου” ανέφερε ο Καστίγιο στην ανάρτησή του.

Θυμίζουμε ότι η μετεγγραφή του Νέρι Καστίγιο, από τον Ολυμπιακό στη Σαχτάρ το 2007 άγγιξε τα 15 εκατ. ευρώ! Στο Ντόνετκ όμως τα… πράγματα δεν πήγαν καλά. Έμεινε λίγους μήνες και τον Ιανουάριο του 2008 η Μάντσεστερ Σίτι -που δεν ήταν το μεγαθήριο της σημερινής εποχής- αποφάσισε να τον πάρει δανεικό.

Στα 265 αγωνιστικά του λεπτά με τους “πολίτες” δεν κατάφερε να σημειώσει ούτε ένα γκολ. Ο Καστίγιο επέστρεψε στη Σαχτάρ και το καλοκαίρι του 2009, για να συνεχιστεί τελικά μια καθοδική πορεία -με πέρασμα και από τον άρη- μέχρι το φινάλε της καριέρας του, το 2014.