Κατερίνα Στεφανίδη: Επικό τρολάρισμα για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο

Η Κατερίνα Στεφανίδη ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της κι αυτό φαίνεται ακόμα και από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η Ολυμπιονίκης του άλματος επι κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη, έγινε μητέρα στις 30 Ιουνίου, αποκτώντας με τον σύζυγο και προπονητής της Μίτσελ Κρίερ, το πρώτο τους παιδάκι.

Όπως είναι φυσικό, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε εκτός προπονήσεων τους τελευταίους μήνες λόγω της εγκυμοσύνης της και έτσι η συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο τον Σεπτέμβριο είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε, μάλιστα, μία τρολ… ανάρτηση, με την ίδια να επιχειρεί να περάσει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ύψος και με σχόλιο «θα σας δω το Τόκιο;»

Όπως ήταν επόμενο, τα επικά σχόλια έπεσαν… βροχή κάτω από την ανάρτηση της Κατερίνας Στεφανίδη.