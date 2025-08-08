Συμβαίνει τώρα:
Κατερίνα Στεφανίδη: Επικό τρολάρισμα για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο

«θα σας δω το Τόκιο;», έγραψε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του επί κοντώ
Η Κατερίνα Στεφανίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού
Η Κατερίνα Στεφανίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού / (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Κατερίνα Στεφανίδη ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της κι αυτό φαίνεται ακόμα και από τις αναρτήσεις της στα social media.

Η Ολυμπιονίκης του άλματος επι κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη, έγινε μητέρα στις 30 Ιουνίου, αποκτώντας με τον σύζυγο και προπονητής της Μίτσελ Κρίερ, το πρώτο τους παιδάκι.

Όπως είναι φυσικό, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια έμεινε εκτός προπονήσεων τους τελευταίους μήνες λόγω της εγκυμοσύνης της και έτσι η συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο τον Σεπτέμβριο είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε, μάλιστα, μία τρολ… ανάρτηση, με την ίδια να επιχειρεί να περάσει ένα ιδιαίτερα χαμηλό ύψος και με σχόλιο «θα σας δω το Τόκιο;»

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Stefanidi (@stefanidi_katerina)

Όπως ήταν επόμενο, τα επικά σχόλια έπεσαν… βροχή κάτω από την ανάρτηση της Κατερίνας Στεφανίδη.

