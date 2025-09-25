Κατερίνα Στεφανίδη: Τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε για τον θηλασμό και η απάντησή της

Η Κατερίνα Στεφανίδη ζει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, έχοντας γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Από τη στιγμή που έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί, η Κατερίνα Στεφανίδη μοιράζεται συχνά στιγμές από τη νέα καθημερινότητά της στα social media, με τους διαδικτυακούς φίλους της να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις νέες πτυχές της ζωής της, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δημοσίευσε πριν λίγο καιρό ένα βίντεο στο Instagram, όπου έδειχνε πώς χρησιμοποιεί το θήλαστρο.

Αρκετοί φαίνεται ότι δεν είδαν με καλό μάτι την ανάρτηση, με έναν χρήστη να σχολιάζει: “Δηλαδή η προσωπική σου ζωή και ο θηλασμός είναι κάτι που πρέπει να μας το προβάλεις… τι να πω… όπως καταλαβαίνεις.”

Με ένα στόρι στο Instagram, η Κατερίνα Στεφανίδη φρόντισε να πάρει θέση: “Θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους με ακολουθούν στις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ μου σελίδες τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook θα ανεβάζω, όπως και στο παρελθόν, πράγματα που συχνά μπορεί να σχετίζονται με την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου ζωή. Το λέω για να μην ξαφνιαστείτε.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, έκανε και μία νέα γενικότερη τοποθέτηση σχετικά με τον θηλασμό: “Επίσης για όλους εσάς που φαίνεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα.

Ήμουν τυχερή και από την αρχή είχα την ευκαιρία να θηλάσω το παιδί μου καθημερινά και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω, εκτός από τις λίγες φορές τον μήνα που είτε δεν βρίσκομαι στο σπίτι, είτε κάνω προπόνηση και δεν μπορώ.

Εγώ ήμουν τυχερή. Άλλες μαμάδες δεν είναι. Πολλές μαμάδες δεν μπορούν να θηλάσουν τα παιδιά τους για διάφορους λόγους. Θα ήταν καλό κάποιοι να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών πριν βιαστείτε να γράψετε τα σχόλιά σας.”