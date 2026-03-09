Κατέρρευσε στο γήπεδο και πέθανε 15χρονη ποδοσφαιρίστρια της Όξφορντ

Θρήνος στην Αγγλία, με την 15χρονη Αμέλια Άπλιν, που αγωνιζόταν στην ακαδημία της Όξφορντ στην Αγγλία, να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φούλαμ και να χάνει τη ζωή της.

Η Όξφορντ ανακοίνωσε το γεγονός, σημειώνοντας ότι το ιατρικό προσωπικό και των δύο ομάδων έσπευσε για να κρατήσει στη ζωή την 15χρονη ποδοσφαιρίστρια, χωρίς όμως να τα καταφέρει, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Αγγλία.

Η ανακοίνωση της Όξφορντ

“Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας της Ακαδημίας, Αμέλια Άπλιν. Η Αμέλια κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Ακαδημίας Κοριτσιών εναντίον της Φούλαμ στο Προπονητικό Κέντρο του Συλλόγου στο Χόρσπαθ χθες το απόγευμα.

Οι σκέψεις και τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ είναι με την οικογένεια, τους φίλους, τις συμπαίκτριες και τους προπονητές της Αμέλια.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια την εκτίμησή μας για τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού τόσο της Όξφορντ Γιουνάιτεντ όσο και της Φούλαμ, καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει υποστήριξη στην οικογένεια, τους παίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό της Αμέλια που επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό γεγονός. Θα παρακαλούσαμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή”.