«Κατέρρευσε» το Νο4 του κόσμου μετά τον αποκλεισμό σοκ στο Australian Open (video)

Η Σοφία Κένιν κατέκτησε την περασμένη σεζόν στο Australian Open σε ηλικία μόλις 21 ετών και έφθασε μέχρι το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά ο αποκλεισμός της από την Εσθονή Κανέπι (Νο65) στο φετινό τουρνουά (2-0 σετ με 6-3, 6-2), την οδήγησε σε μία ψυχολογική “κατάρρευση” στη συνέντευξη Τύπου.

Η Αμερικανίδα τενίστρια δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, όπου εξηγούσε την “πίεση” που δέχεται από όλο τον κόσμο για να παραμείνει σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο, σε τόσο μικρή ηλικία.

«Με ρωτούσαν πάντα όλοι αν βλέπω τον εαυτό μου να το ξανακερδίζει και έλεγα “ναι”, αλλά έτσι όπως παίζω… όχι», πρόλαβε να πει η Κένιν, πριν βάλει τα κλάματα και διακόψει τη συνέντευξη μέχρι να συνέλθει.

😢 EMOTIONAL SCENES 😢



Defending champion Sofia Kenin breaks down after her shock early exit.



