Ολυμπιακός: Ο Μουστάφα Φαλ θέλει να πάρει ελληνικό διαβατήριο – Έχει δώσει ήδη τις απαραίτητες εξετάσεις

Ο Μουσταφά Φαλ του Ολυμπιακού θέλει να γίνει Έλληνας πολίτης και μάλιστα έχει ήδη δώσει τις σχετικές εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσει το διαβατήριο.

Το καλοκαίρι του 2021 ο Μουστάφα Φαλ πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό και έκτοτε είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, πέρα από τη φετινή σεζόν, που ταλαιπωρήθηκε πολύ από έναν σοβαρό τραυματισμό.

Ο Γάλλος σέντερ έχει δεθεί με την Ελλάδα και θέλει να αποκτήσει και διαβατήριο, κάτι που ως Ευρωπαίος πολίτης χρειάζεται τρία χρόνια παραμονής στη χώρα και όχι επτά. Ο Φαλ έχει δώσει πριν από 2 μήνες τις εξετάσεις και περιμένει πλέον τα αποτελέσματά τους.

Τα βήματα και οι προϋποθέσεις έχουν ως εξής

Βασικές Προϋποθέσεις Πολιτογράφησης

Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχει το προνόμιο να απαιτείται μόνο τριών (3) ετών συνεχής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν από την αίτηση (αντί για τα 7 έτη που ισχύουν γενικά).

Επιπλέον, πρέπει: [1]

Να είναι ενήλικος.

Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα.

Να διαθέτει Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), το οποίο αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων (εξετάζεται στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία και τους θεσμούς).

Να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη (π.χ. με εκκαθαριστικά εφορίας, εργασία ή ασφάλιση). [1, 2].