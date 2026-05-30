ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Πράσινο break με Όσμαν και πρόκριση στους τελικούς της GBL

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο πρωταθλήματος, κάνοντας μεγάλη 3η περίοδο
Την πρόκριση στους τελικούς της GBL πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Το “τριφύλλι” πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ (94-102) και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών, παίρνοντας το σχετικό “εισιτήριο”.

Ο Τζέντι Όσμαν έβαλε 29 πόντους -κάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρας σε επίπεδο GBL- και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη και προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Η προηγούμενη κορυφαία του επίδοση του Τσέντι Όσμαν σε επίπεδο GBL ήταν οι 25 πόντοι που είχε πετύχει πέρυσι στο Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό. Να αναφέρουμε ότι οι 15 από τους πόντους του Όσμαν κόντρα στον ΠΑΟΚ μπήκαν στην τρίτη περίοδο! Ο Τούρκος φόργουορντ έμεινε στο παρκέ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (ελλείψει του Νίκου Ρογκαβόπουλου).

Από κοντά ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες, με τον Γάλλο σέντερ να δέχεται τεχνική ποινή 53.9″ πριν το φινάλε του Game 2, επειδή είχε διάλογο με οπαδό του ΠΑΟΚ.

Ο Τζέριαν Γκραντ βοήθησε τον Παναθηναϊκό με 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς και ισάριθμους ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από πλευράς ηττημένων ξεχώρισαν οι Κλίβελαντ Μέλβιν (22 πόντοι) και Κλίφορντ Ομορούι (19 πόντοι και 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Μέλβιν 20 (6/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 2 λάθη), Ταϊρί 17 (3/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 λάθος, 1 κλέψιμο), Περσίδης 7 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπέβερλι 14 (5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 10 (3 ριμπάουντ), Κόνιαρης 2 (0/3 τρίποντα), Ομορούγι 19 (8/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Ιατρίδης, Φίλλιος, Ντιμσά 3 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 29 (4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ), Χέιζ-Ντέιβις 14 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 15 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη, 1 μπλοκ), Ναν 8 (1/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ), Σορτς 14 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Μήτογλου 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 26/45 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 16/19 βολές, 35 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 15 επιθετικά), 22 ασίστ, 7 λάθη, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 21/39 δίποντα, 13/19 τρίποντα, 21/27 βολές, 27 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ

