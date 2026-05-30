Εθνική ποδοσφαίρου: Οι διεθνείς προέβλεψαν το νικητή του Champions League – Μόλις τρεις τάχθηκαν υπέρ της Άρσεναλ

Ο τελικός του Champions League κάνει σέντρα στις 19:00 (30/05/26, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 1) και οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου προέβλεψαν το νικητή με την πλειονότητα να δίνει την ψήφο του στην Παρί Σεν Ζερμέν έναντι της Άρσεναλ.

Μόνο οι Τζόλης, Μασούρας και Τζολάκης προέβλεψαν ότι το τρόπαιο θα σηκώσει για πρώτη φορά η Άρσεναλ, με τους υπόλοιπους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου να τάσσονται υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν, που θέλει να υπερασπιστεί την περσινή της κατάκτηση στον τελικό του Champions League.

Αυτός που αποφάσισε να πάει κόντρα στο κύμα ήταν ο Γιώργος Κυριακόπουλος που είπε ότι είναι Ρεάλ Μαδρίτης και δεν τον απασχολεί τι θα γίνει στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η Εθνική ποδοσφαίρου βρίσκεται σε περίοδο προπονήσεων για τα δύο φιλικά με Σουηδία (04/06/26) και Ιταλία (07/06/26) που ακολουθούν.