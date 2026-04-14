Κάτοικος Λονδίνου ο Ρόμπερτσον: Συμφώνησε με την Τότεναμ μέχρι το 2029

Ο Άντι Ρόμπερτσον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τότεναμ από τη νέα σεζόν, καθώς το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται και θα σύμφωνα με το Sky Sports έχει ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα του Λονδίνου.

Η προφορική συμφωνία του Ρόμπερτσον με την Τότεναμ έχει ορίζοντα τριετίας, καθώς έχουν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029, κάτι που «κέρδισε» τον Σκωτσέζο αμυντικό.

Μετά από οκτώ χρόνια στη Λίβερπουλ ο Ρόμπερτσον θα αποχωρήσει αγού οι κόκκινοι δεν του έκαναν πρόταση επέκτασης της συνεργασίας τους. Πέρα από την Τότεναμ, το ενδιαφέρον τους εξέφρασαν οι Σέλτικ, Άστον Βίλα, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας.

Ο Σκωτσέζος ήθελε αν έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα της νέας του ομάδας πριν το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για να είναι προσηλωμένος στην προσπάθεια της Εθνικής του ομάδας.

Η Τότεναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και δεν έχει γίνει γνωστό αν η συμφωνία των δύο πλευρών θα ισχύει και στην περίπτωση που η ομάδα του Ντε Τσέρμπι αγωνίζεται στην Championship την επόμενη σεζόν.