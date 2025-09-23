Καβάλα – Κηφισιά 1-1: Ισόπαλες με γκολ των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας

Η Καβάλα κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 94′, όμως με γκολ του Πατήρα η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό στη δεύτερη αγωνιστική του Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Δημοσθένους, που είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μέρος πέτυχε το γκολ της Καβάλας στον αγώνα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κύπριος μέσος των γηπεδούχων σκόραρε με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που άλλαξε πορεία και μπέρδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά έκανε πολλές αλλαγές και μία εξ’ αυτών έδωσε το βαθμό στο 95′. Ο Πατήρας με δεξί σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Καβάλας και έγραψε το τελικό 1-1.

Η Καβάλα πήρε τον πρώτο της βαθμό και έιναι στη 12η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 2 βαθμούς και είναι 8οι. Οι γηπεδούχοι δεν αγωνίζονται επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου και θα ξαναπάιξουν με την την Καλλιθέα το Δεκέμβριο. Η Κηφισιά θα παίξει και αυτή με την Καλλιθέα (29/10/25, 15:00).