Καβάλα – Κηφισιά 1-1: Ισόπαλες με γκολ των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας

Μοιρασιά στη Βόρεια Ελλάδα
Οι παίκτς της Καβάλας και της Κηφισιάς σε μονομαχία
Οι παίκτς της Καβάλας και της Κηφισιάς σε μονομαχία/ (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)

Η Καβάλα κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 94′, όμως με γκολ του Πατήρα η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό στη δεύτερη αγωνιστική του Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Δημοσθένους, που είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μέρος πέτυχε το γκολ της Καβάλας στον αγώνα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κύπριος μέσος των γηπεδούχων σκόραρε με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που άλλαξε πορεία και μπέρδεψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο δεύτερο μέρος, η Κηφισιά έκανε πολλές αλλαγές και μία εξ’ αυτών έδωσε το βαθμό στο 95′. Ο Πατήρας με δεξί σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Καβάλας και έγραψε το τελικό 1-1.

Η Καβάλα πήρε τον πρώτο της βαθμό και έιναι στη 12η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν 2 βαθμούς και είναι 8οι. Οι γηπεδούχοι δεν αγωνίζονται επόμενη αγωνιστική του Κυπέλλου και θα ξαναπάιξουν με την την Καλλιθέα το Δεκέμβριο. Η Κηφισιά θα παίξει και αυτή με την Καλλιθέα (29/10/25, 15:00).

