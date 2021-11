Η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της επιβολής νέων μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού.

Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα θα τεθούν αντιμέτωπες στις 8 Δεκεμβρίου, με τους Καταλανούς να “καίγονται” για το διπλό, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα γίνει χωρίς την παρουσία θεατών στις εξέδρες εξαιτίας των νέων περιοριστικών μέτρων στη χώρα, μετά την έκρηξη των κρουσμάτων κορονοϊού.

Αποφασίστηκε ακόμα η μείωση της μέγιστης χωρητικότητας στα γήπεδα στο 25% και η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

✅| Official: The match between Bayern Munich and Barcelona in the Champions League at the Allianz Arena will take place without fans. #UCL pic.twitter.com/EkUBGmVi2S