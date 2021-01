Κένιν – Σάκκαρη: Ασταμάτητη η Μαρία «διέλυσε» το Νο1 στο Άμπου Ντάμπι (video)

Η Μαρία Σάκκαρη απέδειξε την ποιότητά της και κόντρα στη Σοφία Κένιν, αποκλείοντας το Νο1 του ταμπλό στο Άμπου Ντάμπι με 2-1 σετ (2-6, 6-2, 6-0) για να προκριθεί η ίδια στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να χάνει στο ματς, αλλά έκανε… πλάκα στη συνέχεια κόντρα στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε πανηγυρική πρόκριση για την 4άδα, δείχνοντας… άγριες διαθέσεις για το 2021. Απέναντί της πλέον, θα βρει το Νο10 του κόσμου, την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε άσχημα το πρώτο σετ, με την Κένιν να κάνει μπρέικ με το… καλημέρα και να παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Η Αμερικανίδα αθλήτρια “άνοιξε” το γήπεδο με ωραία χτυπήματα στις γωνίες και η Μαρία δεν έβρισκε λύσεις απέναντί της.

Η Κένιν έκανε και δεύτερο μπρέικ για το 4-1, με την Ελληνίδα να “απαντάει”, αλλά να μην μπορεί να κρατήσει αμέσως μετά το σερβίς της, χάνοντας το πρώτο σετ με 6-2.

The No.1 seed @SofiaKenin takes the first set, 6-2! 👏 #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/2FOSjxAsfq

Η εικόνα άλλαξε όμως άρδην στη συνέχεια του αγώνα. Η Σάκκαρη “άντεξε” στα πρώτα γκέιμ και ανέβασε ακολούθως την απόδοσή της, με “όπλο” και το εξαιρετικό της σερβίς. Η Μαρία έκανε δύο μπρέικ μετά το 2-2 και με τέσσερα συνεχόμενα δικά της γκέιμ ισοφάρισε σε 1-1 με το ίδιο σκορ (6-2).

A decider it is! 😀@mariasakkari takes the second set, 6-2.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/DSrBZCwmYd