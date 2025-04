Κέντρικ Ναν: Δημήτρης και Παύλος Γιαννακόπουλος του έδωσαν το βραβείο του MVP της Euroleague

Με ανάρτησή της στα social media, η Euroleague παρουσίασε την “ενθρόνιση” του Κέντρικ Ναν, ως MVP της φετινής regular season στη διοργάνωση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τον γιο του, Παύλο, βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και παρέδωσε στον Αμερικανό “αστέρα” το βραβείο που κατέκτησε.

Ο Κέντρικ Ναν δέχθηκε το “ζεστό” χειροκρότημα των συμπαικτών του, ενώ άκουσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να φωνάζει την ιαχή “MVP”, πριν του δώσει το βραβείο, μαζί με τον γιο του, Παύλο.

“Με βλέπετε πόσο δουλεύω. Χωρίς εμένα δεν υπάρχετε εσείς και χωρίς εσάς δεν υπάρχω εγώ. Κι αυτό το βραβείο, δεν είναι το μοναδικό που θέλω να κρατήσω φέτος. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας” ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Αμερικανού “αστέρα” των πρωταθλητών Ευρώπης, με το “Δεν θα πας πουθενά” να ακούγεται σαν “μουσικό χαλί”.

Λίγο μετά, ήρθε και η ανάλογη ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την “ενθρόνιση” του Κέντρικ Ναν.

@Paobcgr owner Giannakopoulos and his son presents @nunnbetter_ with the award Family club and a trophy not just for Nunn, but for the team





Watch the behind the scenes footage of @nunnbetter_, the @EuroLeague MVP of the season, receiving his award!



The speech and the moments shared with the green family!



#WeTheGreens #paobcaktor…