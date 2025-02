Κέντρικ Ναν: Η αφάνα, το ταξίδι στο Ντουμπάι και το πνεύμα νικητή

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε στην τέταρτη περίοδο και με καθοριστικούς πόντους οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του 21ου Κυπέλλου της ιστορίας του.

Μετά τον τελικό, ο Αμερικανός γκαρντ έκανε δηλώσεις στο «CLUB 1908», όπου μίλησε για τη νέα πράσινη επιτυχία, το μαλλί του, αλλά και για τις διακοπές που θα κάνει στο Ντουμπάι.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

– Έχεις κερδίσει το Πρωτάθλημα, την EuroLeague και τώρα ακόμη ένα τρόπαιο μπήκε στη λίστα των επιτευγμάτων σου.

“Ναι, ναι. Είναι μια παρακαταθήκη των παιδιών που έχουμε στα αποδυτήρια. Δουλεύεις σκληρά, θεωρείς υπεύθυνο ως άτομο τον διπλανό σου. Κάθε μέρα δουλεύουμε για να γίνουμε 1% καλύτεροι. Αυτό κάνουμε! Έχουμε νικητές στα αποδυτήρια, οπότε κάνουμε ένα βήμα μπροστά τις μεγάλες στιγμές”.

– Όλο το παιχνίδι ήταν ένα roller coaster. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά με ένα μικρό προβάδισμα, μετά εσείς. Τι περνούσε από το μυαλό σου στα σαράντα λεπτά του αγώνα;

“Ξέρω πως το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι των σερί. Θα κάναμε εμείς κάποια σερί, θα έκαναν κι αυτοί. Το μομέντουμ πηγαίνει κι από τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει το τελευταίο χτύπημα. Αυτό κάναμε εμείς στην τελευταία περίοδο. Στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία τριάντα δευτερόλεπτα. Το κάναμε και πήραμε τη νίκη”.

– Όλοι μιλάνε για την επίθεση του Παναθηναϊκού AKTOR από την αρχή της σεζόν, αλλά η άμυνα ήταν αυτή που σας έφερε στην κορυφή στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μήπως τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ομάδας; Η σκληρή άμυνα στο φινάλε;

“Έχουμε τρομερή επίθεση, όπως ξέρουμε. Όλη την εβδομάδα, έλεγα στα παιδιά πως ξέρετε τι κερδίζει τους τίτλους: η άμυνα. Να παίξουμε σκληρή άμυνα, να βγάλουμε άμυνες και μετά να αφήσεις το παιχνίδι να έρθει στην επίθεσή σου και να είσαι επιθετικός. Αυτό κάναμε. Και τα καταφέραμε”.

– Στην τελευταία περίοδο είχες την “έκρηξή” σου. Είχες κι ένα τρομερό κάρφωμα, μια φάση που θύμισε σε κάτι από το κάρφωμα στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι;

“Ήταν από τον αριστερό διάδρομο, ένα εκρηκτικό κάρφωμα. Παίξαμε πικ εν ρολ με το “4”. Ο Χουάντσο άνοιξε προς τα έξω, δίστασα κάπως, αλλά κι οι δύο έμειναν πίσω οπότε πήρα τον διάδρομο και ήμουν εκρηκτικός”.

– Μια τελευταία ερώτηση, γιατί πριν από την έναρξη του Κυπέλλου Ελλάδας θέσαμε ένα ερώτημα στους φίλους του Παναθηναϊκού: αν προτιμάνε τα κοτσιδάκια ή την αφάνα και είδαμε ότι έπαιξες με την αφάνα. Ίσως να το κρατήσεις έτσι ως το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν;

“Θα υπάρξουν στιγμές που θα τα ξανακάνω (σ.σ.: τα κοτσιδάκια). Σίγουρα όμως λατρεύω να έχω την αφάνα. Νιώθω φυσικός. Νιώθω σε μια διαφορετική κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Αγαπώ και τα κοτσιδάκια. Μου αρέσει το λουκ με τα κοτσιδάκια κι έχω επίσης μια κορδέλα, που θέλω να φοράω, αλλά σίγουρα θα δείτε κι άλλα παιχνίδια στη σεζόν με την αφάνα”.

Big game. Big moments. Big-time player. @nunnbetter_ breaks it down post-final!



Watch the FULL interview exclusively on CLUB 1908!



Click here: https://t.co/O0jvBD37wn#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/ATw5acmB0L