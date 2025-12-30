Κεραυνοί Καραπαπά κατά Λανουά: Ζήτησε την απομάκρυνση του από την κεφαλή της ΚΕΔ

Την απομάκρυνση του Στεφάν Λανουά από τη θέση του προέδρου της ΚΑΕ ζήτησε ο Ολυμπιακός, μέσω του αντιπροέδρου του, Κώστα Καραπαπά, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε λόγο για τραγική εικόνα της ελληνικής διαιτησίας με ευθύνη της ΕΠΟ, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αναφέρεται συγκεκριμένα σε δέκα παιχνίδια, στα οποία οι Πειραιώτες θεωρούν ότι αδικήθηκαν.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Συνεδριάζουμε σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, την επιτροπή που όπως ξέρουμε ασχολείται με τα σοβαρά θέματα που απασχολούν το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου επιτρέψετε, μιας και με αφορμή μια δική μας επιστολή συγκλήθηκε η επιτροπή, να σας αναφέρω ορισμένα γεγονότα και όχι θεωρίες ή φαντασιώσεις που δείχνουν το ζήτημα που έχει προκύψει για την Ελληνική διαιτησία στη σεζόν που διανύουμε. Θα ξεκινήσω αρχικά και όσο πιο συνοπτικά μπορώ με τη δική μου ομάδα.

3η Αγωνιστική, Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Ο ποδοσφαιριστής Γκριν με χτύπημα καράτε με τις τάπες, τραυματίζει τον Παναγιώτη Ρέτσο, όχι στη γάμπα ή στο πέλμα, αλλά στο στήθος. Ο διαιτητής αφήνει τους πάντες άφωνους, όταν δείχνει ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, σε ένα εξ’ ορισμού βάναυσο, βρώμικο παίξιμο. Είχαμε παρέμβαση του VAR και ο παίκτης αποβλήθηκε.

4η Αγωνιστική, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Στο πρώτο σημαντικό ντέρμπι της χρονιάς, ορίζεται ένας Γερμανός τουρκικής καταγωγής (Αϊτεκίν) που δεν είναι διεθνής. Δεν δίνει στον ποδοσφαιριστή μας Καμπελά ένα καθαρό πέναλτι στο 35ο λεπτό. Μάλιστα, ο εν λόγω διαιτητής, είχε το θράσος και την ασχετοσύνη να δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο σε έναν παίκτη που μαρκάρεται ανάμεσα σε δυο αντιπάλους. Όλοι έμειναν ΑΦΩΝΟΙ, γιατί ο Γερμανός VARίστας Πέρλ δεν κάλεσε τον Αϊτεκίν να δει την φάση. Και ο Περλ δεν είναι διεθνής διαιτητής, ούτε διεθνής varίστας! Στην ανάλυσή του ο κύριος Λανουά είπε ότι ΚΑΚΩΣ δεν δόθηκε το πέναλτι, το ίδιο και στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών.

Και μη με ρωτήσετε πού το ξέρω, καλύτερα να την κάνατε και αυτή δημόσια, ένα σουρωτήρι είναι η ΚΕΔ. Ο κύριος Λανουά, λοιπόν, μάλωσε και τον Έλληνα A-VAR, ο οποίος μάλιστα δικαιολογήθηκε, λέγοντας ότι έκανε γρήγορη ανασκόπηση ο Περλ και μετά αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι έγινε πέναλτι. Στο 43’ έγινε μια φάση που δε γίνεται ούτε σε σχολικό πρωτάθλημα. Ο έμπειρος και καλός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ, Καλάμπρια, κάνει μια λάθος εκτίμηση και παίζει την μπάλα σε ελεύθερο χτύπημα, σε λάθος χώρο. Ο Καμπελά παίρνει την μπάλα, βγαίνει μόνος του με το τέρμα και ο 47χρονος Τούρκος σφυρίζει επανάληψη του φάουλ. Πείτε μου, το έχετε ξαναδεί σε γήπεδο; Για κίτρινες κάρτες και πειθαρχικό έλεγχο μη μιλήσουμε καλύτερα…

5η αγωνιστική Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Ένας απίθανος βοηθός έπνιξε το οφσάιντ του Μανθάτη στο 2-2 υπέρ του Λεβαδειακού και σα να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και η βλάβη του VAR. Ο διαιτητής ήταν χαμένος στο διάστημα και περίμενε 17’ για να αποκατασταθεί η βλάβη. Το VAR είχε προβλήματα και η σύνδεση διακόπηκε τρεις φορές. Από το 2-2 του Λεβαδειακού και μετά, ο αγώνας συνεχίστηκε χωρίς VAR. Ο Βαλέρι ανέφερε ότι: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ο βοηθός…». Η ΚΕΔ αντί να αφήσει τον απίθανο εκτός για 3-4 αγωνιστικές, τον επιβράβευσε για το λάθος του σε βάρος του Ολυμπιακού και τον όρισε την 7η αγωνιστική, ενώ άλλοι βοηθοί δεν ορίστηκαν (ούτε την 6η, 7η, 8η & την 9η).

7η ΑΕΛ-Ολυμπιακός 0-2

Ο διαιτητής χρειάστηκε VAR για να δώσει καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, στο 41’. Τελικά το έδωσε μετά από παρέμβαση VAR, ενώ κακώς έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ, το οποίο πήρε πίσω μετά από παρέμβαση VAR! Ο κος Λανουά σχολίασε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Έγινε λοιπόν παρέμβαση του VAR δύο φορές για να διορθώσει σημαντικές αποφάσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που διαιτητές είχαν μια παρέμβαση, τους άφησε εκτός για μια αγωνιστική. Άλλους που είχαν διορθώσει μέσω VAR 2 ή και 3 σημαντικές αποφάσεις, είχαν μείνει εκτός 2-3 αγωνιστικές.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε κάνει πάλι λάθος την 5η αγωνιστική, ορίστηκε όμως την αμέσως επόμενη ως VAR. Μάλλον ο συγκεκριμένος είναι αδιάβροχος στις τιμωρίες.

9η Ολυμπιακός-Αρης 2-1

Ο διαιτητής Ζίμπερτ, με το ματς στο 0-0, δεν σφύριξε το πέναλτι του Αλβάρο στον Ταρέμι (45+3’). Απορία προκάλεσε ότι δεν παρενέβη ούτε ο συμπατριώτης του VAR, Κόρτους. Για την ιστορία, ο Λανουά στην τηλεκριτική του επιβεβαίωσε ότι έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Είναι τυχαίο που αδικήθηκε εφέτος για 2η φορά ο Ολυμπιακός με (διαιτητή & VAR) Γερμανούς και AVAR ήταν ο ίδιος Έλληνας που δεν είδε τη φάση με τον Καμπελά στη Λεωφόρο; Και τότε δεν είδε και το πέναλτι στον Ταρέμι που το έβλεπε και τυφλός!

10η Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3

Στο 19’ ο VAR ακύρωσε γκολ του Μουζακίτη, επειδή η μπάλα στη σέντρα του Τσικίνιο, κατά την άποψή του, είχε βγει άουτ, ενώ και ο βοηθός δεν είχε σηκώσει την σημαία του για άουτ. Όμως το ριπλέι δεν ήταν ξεκάθαρο, καθώς η κάμερα δεν ήταν στην απόλυτη ευθεία. Υπάρχει υποψία ότι η μπάλα δεν είχε εξέλθει εξ΄ ολοκλήρου. Άρα αφού η φάση δεν ήταν ξεκάθαρη, έπρεπε και ο VAR να αποδεχθεί την αρχική απόφαση του βοηθού (όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο του VAR).

Στο 45+3’ ο διαιτητής κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε γκολ του Ρέτσου για επιθετικό φάουλ στον Σόουζα. Ποιο ριπλέι του έδειξε ο VAR δεν το ξέρουμε, επειδή από αυτά που είδαμε στην τηλεόραση, πουθενά δεν προκύπτει ξεκάθαρη η παράβαση.

Στο 60’ έπρεπε να αποβληθεί ο Τετέη με δεύτερη κίτρινη, επειδή έκανε φάουλ στον Πιρόλα, κοντά στην περιοχή πέναλτι του Ολυμπιακού και δεν πήγαινε για τη μπάλα, ενώ ο Πιρόλα ξεκινούσε υποσχόμενη επίθεση. Θυμίζουμε ότι του χαρίστηκε και στο 18’.

Στο 67′ ο ρέφερι κλήθηκε στο VAR και σωστά καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε χέρι του Αμανί, με το οποίο ο Ελ Κααμπί έκανε το 3-1. Όμως ο Λανουά ανέφερε ότι κακώς ο VAR τον κάλεσε, καθώς θεωρεί ότι το χέρι του ήταν σε φυσική θέση. Όπως θα δείτε, υπάρχει παρόμοια φάση από το εκπαιδευτικό υλικό της UEFA(2025/1), το clip C21, που αναφέρει ΠΕΝΑΛΤΙ, γιατί η θέση του χεριού του, κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο (δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του). Το ότι η μπάλα πάει από κοντινή απόσταση, αυτό θα το συζητούσαμε μόνο αν από την αρχή είχε το χέρι του μακριά από το σώμα του.

Εδώ όμως δεν ισχύει, διότι το χέρι του αρχικά το είχε κοντά και το άνοιξε προς τα έξω όταν σουτάρει, με σκοπό να μεγαλώσει τον όγκο του σώματός του. Για αυτό το λάθος κατά την άποψη της ΚΕΔ (και όχι κατά την δική μας), ο ρέφερι ορίστηκε ξανά διαιτητής την 15η αγωνιστική. Την 11η, 12η, & 13η, ούτε 4ος, ενώ την 14η μόνο 4ος.

Γιατί αφού κατά την άποψη της ΚΕΔ, ο VAR που παρέσυρε σε λάθος τον διαιτητή, έμεινε εκτός μόνο την 11η & 12η, ενώ επανήλθε πάλι σε αγώνα του Ολυμπιακού ως VAR την 13η (Ολυμπιακός – ΟΦΗ);

11η Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Στο 33′ ο ρέφερι κακώς δεν έδωσε αμέσως το πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη, ενώ η φάση έγινε μπροστά του και είχε ελεύθερο το πεδίο. Για να το καταλογίσει κλήθηκε στο VAR. Όταν το είδε, σωστά αποφάσισε να δώσει το πέναλτι. Με την εκτέλεσή του έγινε το 1-0.

Όμως η ΚΕΔ είχε διαφορετική άποψη, όπως ανέφερε ο Βαλέρι, «γιατί ενώ υπάρχει κράτημα, ο Ελ Κααμπί πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα». Στον αγώνα Ιντερ – Λίβερπουλ, στις 9-12-2025, υπάρχει παρόμοια φάση σε κράτημα που και εκεί δόθηκε πέναλτι μέσω VAR. Και πέφτει με τον ίδιο τρόπο, όπως ανέφερε ο Βαλέρι. Φυσικά οι διαιτητές στον δικό μας αγώνα τιμωρήθηκαν, δεν είναι σαν τον… αδιάβροχο που λέγαμε πριν.

12η Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Στο 45+3′ θα μπορούσε ο ρέφερι, ο ατιμώρητος, να σφυρίξει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, όταν υπήρξε πέσιμο του Γιάρεμτσουκ μετά από κράτημα με τα δύο του χέρια παίκτη του Παναιτωλικού. Σε παρόμοια κρατήματα έχουν δοθεί πέναλτι σε άλλες ομάδες (π.χ. στον Παναθηναϊκό, στην 8η αγωνιστική με τον Αστέρα, για κράτημα στον Σβιντέρσκι, φάση για την οποία ο Λανουά είχε αναφέρει ότι σωστά δόθηκε πέναλτι). Όμως, όταν υπάρχουν τα παραπάνω μηνύματα της ΚΕΔ προς τους διαιτητές, με τις τιμωρίες τους και τον τρόπου που γίνονται, οι διαιτητές προφανώς θα αποφασίζουν σε βάρος του Ολυμπιακού.

14η Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Ο Γερμανός Sven Jablonski δεν είδε την ξεκάθαρη παράβαση του Φαντιγκά, ο οποίος ανέτρεψε τον Ταρέμι (59’), που βρισκόταν σε προφανή ευκαιρία για γκολ έξω από την περιοχή. Έβγαλε κόκκινη κάρτα – μετά την παρέμβαση του VAR (Patrick Franz Hanslbauer).

Στο 78′ ο Jablonski δεν είδε το σοβαρό μαρκάρισμα του Μόντσου, ο οποίος με τις τάπες χτύπησε τον Τσικίνιο στον αχίλλειο τένοντα. Δεν έδωσε καν φάουλ, αφήνοντας πλεονέκτημα όταν η μπάλα είχε φτάσει μάλιστα κοντά στο κόρνερ!

Στο 72′ υπήρξε παίξιμο της μπάλας με το χέρι από τον Ράσιτς στην περιοχή του Άρη. Η φάση είναι στην γκρίζα ζώνη. Μπορεί να πήγε από παίξιμο του ίδιου παίκτη, από το πόδι του, αλλά το χέρι του ήταν σε αφύσικη θέση, πιο ψηλά από τον ώμο του και δεν συνάδει με την κίνηση του σώματός του όταν πηδάει στον αέρα, στην προσπάθεια να παίξει την μπάλα με το πόδι του. Το χέρι φαίνεται να το κινεί σκόπιμα προς την μπάλα, λες και έκανε καρφί σε αγώνα βόλεϊ.

15η Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Ένα παιχνίδι που ξεφτίλισε το ποδόσφαιρο και ένα θέαμα αποκρουστικό. Ο ρέφερι ανέχθηκε τις απίστευτες καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς, ειδικά του τερματοφύλακα Ραμίρες. Δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ούτε κίτρινη! Ούτε για τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος, ούτε για τις τεχνητές λιποθυμίες στο δεύτερο ημίχρονο.

Λέει ο «Κανόνας 12» στους «Κανόνες Παιχνιδιού 2025/26» της ΕΠΟ:

«Παραπτώματα που τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα: Ένας παίκτης παρατηρείται αν είναι ένοχος για:

-καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού

-δείχνει έλλειψη σεβασμού για το παιχνίδι

-προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος π.χ. τραυματισμό ή κάνει ότι δέχθηκε φάουλ (προσποίηση – «θέατρο»).

Όμως ο τερματοφύλακας αυτός ποτέ δεν ήταν τραυματίας και αποδεικνύεται αυτό ποδοσφαιρικά, αφού ποτέ κανείς από την Κηφισιά δεν έκανε ζέσταμα για να τον αντικαταστήσει σε καμιά στιγμή. Τελείωσε το παιχνίδι ΧΩΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ 25 ΛΕΠΤΑ και ας προκαλούσε την εξέδρα που έβραζε από οργή. Επεφτε μόνος του στο δοκάρι και ξάπλωνε ή επιδεικτικά έπιανε το άλλο πόδι από αυτό που του έδεναν, γελώντας προς τους φιλάθλους. Με συγχωρείτε, αυτά δε γίνονται ούτε στα τοπικά. Και αν εσείς δεν έχετε πει τι να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις σε αυτούς τους άχρηστους, είστε κι εσείς πιο άχρηστοι από αυτούς. Με την ίδια λογική θα ξαπλώνει ο τερματοφύλακας κάθε ομάδας που προηγείται, θα λέει ότι πονάει και θα μένει έτσι μέχρι το τέλος του ματς;

Επίσης, το γεγονός ότι σε ματς που δεν παίζονται 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο η καθυστέρηση είναι 11 λεπτά, είναι πρόκληση χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο. Υπάρχει κάποιος κόφτης;

Στο 90+11’ δεν έδωσε πέναλτι, όταν ο γκολκίπερ της Κηφισιάς δεν βρήκε τη μπάλα, αλλά με γροθιά χτύπησε τον Μπιανκόν στο κεφάλι. Έπρεπε να παρέμβει ο VAR! Όμως ποιος ήταν ο VAR; Μαντέψτε. Μπράβο. Καλά μαντέψατε. Ήταν ο AVAR που δεν πρόλαβε στη Λεωφόρο το πέναλτι του Καμπελά, ήταν ο AVAR που δεν είδε το σκίσιμο της φανέλας του Ταρέμι και το πέναλτι στο Ολυμπιακός – Άρης! Ήταν ο κύριος ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ.

Και είναι το μόνο όνομα Έλληνα διαιτητή που ανέφερα, γιατί θα είναι ΣΚΑΝΔΑΛΟ μεγατόνων να μην εξαφανιστεί από τους πίνακες και να οριστεί ξανά μετά από αυτά που σας ανέφερα.

Σε 15 αγώνες, έχουν γίνει σε δέκα από αυτούς ΑΔΙΚΙΕΣ σε βάρος μας, κάποιες από τις οποίες είναι αδιανόητες για την εποχή του VAR.

Δεν θα σταθώ φάση – φάση στους αντιπάλους μας, στους συνδιεκδικητές μας για τον τίτλο, γιατί αρκετά σας κούρασα με τις δικές μας φάσεις. Όμως εκτός από την συνολική αντιμετώπιση που έχουμε εμείς, θέλω να προσθέσω τα παρακάτω:

1) Οι τιμωρίες των διαιτητών δεν έχουν την ίδια λογική και περνούν «μηνύματα» για το πώς πρέπει να φέρονται οι διαιτητές.

2) Όλοι παραδέχονται ότι η διαιτησία αυτή τη σεζόν είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Θέλουμε να ξέρουμε αν έχουν ζητηθεί ευθύνες από τον κύριο Λανουά γι’ αυτό.

3) Οι ανακοινώσεις των ομάδων εναντίον του κυρίου Λανουά είναι τόσες πολλές που αν τις αναφέρω θα χρειαστούμε μια εβδομάδα.

4) Οι παρατηρητές είναι μάλλον διακοσμητικοί, αφού οι εκθέσεις τους είναι αχρείαστες και είναι απλά έξοδα. Μιλώντας για παρατηρητές, κύριε Λανουά, σε όλα τα ντέρμπι ήσασταν εκεί. Στο Άρης – Ολυμπιακός γιατί δεν ήρθατε;

5) Οι διαιτητές πάσχουν από έλλειψη κανονισμών και αυτό φωνάζει από χιλιόμετρα! Τρανταχτή απόδειξη τα τραγικά αποτελέσματα του σεμιναρίου του καλοκαιριού, στα γραπτά, στις γνώσεις κανονισμών. Από το καλοκαίρι φαινόταν πού θα πάει η χρονιά.

6) Ζούμε παράξενα φαινόμενα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την εμμονή σας με τους Γερμανούς; Μόνο δυο φορές ορίσατε Βαλκάνιους και τους δύο στα παιχνίδια της ίδιας ομάδας. Συμβαίνει κάτι και δεν φέρνετε διαιτητές από άλλα μεγάλα πρωταθλήματα και τρώμε του Αϊτεκίν στο κεφάλι μας;

7) Πείτε μας και για τους διαιτητές στις άλλες κατηγορίες, αλλά και στην Super League. Γιατί έχετε εμμονή σε 8-9 διαιτητές και δεν επεκτείνετε τους πίνακες;

8) Επίσης, αν ρίξει κάποιος μια ματιά στους πίνακες, καταλήγει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα παίζουν μόνο με σφυρίχτρες όταν είναι μικρά, αλλιώς δεν εξηγείται πληθυσμιακά, ούτε λογικά, να έχουν κατακλυστεί με διαιτητές και βοηθούς από τη Βόρεια Ελλάδα.

9) Από τη Βόρεια Ελλάδα είναι και ο κύριος της ΚΕΔ που ασχολείται με τους ορισμούς στις μικρότερες κατηγορίες. Τυχαίο κι αυτό μάλλον.

10) Και πάμε και στην αφορμή της σημερινής ΕΕΠ. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να καταργείτε το βίντεο με την ανάλυση των φάσεων; Με ποιον το συζητήσατε; Σε ποιον το αναφέρατε; Πήρατε τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΟ ή του Επαγγελματικού ποδοσφαίρου; Γιατί πήρατε την απόφαση αυτή μετά το Ολυμπιακός – Κηφισιά; Σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να ρίξουν στο ποδόσφαιρο περισσότερο φως κι εσείς ρίχνετε σκοτάδι. Στην Premier League, πλέον, οι ομάδες αν το αιτηθούν, παίρνουν και τους διαλόγους των διαιτητών στο VAR. Εσείς τι φοβάστε και σταματήσατε την ανάλυση; Είπατε ότι χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν, μα κι εσείς κατά το δοκούν επιλέγατε φάσεις. Κανονικά οι ομάδες τις Super League θα έπρεπε να μπορούν να σας επιβάλλουν σε ποιες φάσεις θα γίνεται ανάλυση.

Εμείς αποσύρουμε την στήριξή μας και προφανώς θέλουμε την αντικατάστασή του… Και αυτό θα προχωρήσει θεσμικά, γιατί εμείς σεβόμαστε το ποδόσφαιρο».