Κεβάριους Χέιζ, η πρώτη μεταγραφή της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague ολοκλήρωσε η Μονακό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος θα ενισχύσει τους Μονεγάσκους στη θέση “5”.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ, Κεβάριους Χέιζ, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Ο πρώην ψηλός της Παρί υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Μονεγάσκους.

Την σεζόν 2024/25 ο Χέιζ είχε 7.1 πόντους και 4.8 ριμπάουντ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα και 6.5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Kevarrius Hayes, première recrue de la #RocaTeam !



Le pivot américain (28 ans, 2m06) arrive de Paris pour renforcer la raquette avec son énergie et ses qualités athlétiques



Welcome Kevarrius !



Communiqué et réaction à retrouver sur notre site

