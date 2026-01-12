Kicker: «Ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να έχει στο “στόχαστρό” του στον Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής, προσπαθώντας να “κλείσει” από τώρα τον διεθνή Τσέχο ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το γερμανικό Kicker, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου, με τον 27χρονο διεθνή μέσο να μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ έχει χάσει τη θέση βασικού στη γερμανική ομάδα, “μετρώντας” μόλις 8 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, το γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με πληροφορίες του kicker, ο Παναθηναϊκός δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Άλεξ Κράλ. Ο 48 φορές διεθνής Τσέχος αγωνίζεται στην Ουνιόν Βερολίνου σε δευτερεύοντα ρόλο και αυτή τη σεζόν της Bundesliga, εκτός από οκτώ συμμετοχές ως αλλαγή, είχε μόνο μία εμφάνιση βασικού. Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν”.

Ο Κραλ είχε αποκτηθεί έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπαρτάκ Μόσχας, ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του τσεχικού ποδοσφαίρου, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τις Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν καταλήξει τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ουνιόν Βερολίνου.