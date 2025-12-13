Συμβαίνει τώρα:
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Άντεξαν» οι Αρκάδες και πήραν την ισοπαλία στη 14η αγωνιστική της Super League

Η Κηφισιά είχε δύο δοκάρια, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης
Μονομαχία από τον αγώνα Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης
Μονομαχία από τον αγώνα Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης / EUROKINISSI

Η Κηφισιά έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για τη 14η αγωνιστική της Super League, αφού βρήκε… δοκάρι στις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα.

Καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, η Κηφισιά ήταν πιο απειλητική από τον Αστέρα Τρίπολης και “πάλεψε” για να φθάσει στη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ και το ισόπαλο αποτέλεσμα έμεινε μέχρι τέλους.

Στο 44′ ο Πόμπο είχε ένα φοβερό σουτ μετά από “κομπίνα” σε φάουλ, που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσωπική προσπάθεια του Τετέι στο 66′. Ο τερματοφύλακας των Αρκάδων είπε ακόμη 2-3 φορές “όχι” στους γηπεδούχους και έτσι το 0-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η Κηφισιά έφθασε έτσι τους 17 βαθμούς και δεν κατάφερε να πλησιάσει την πρώτη 6άδα, με τον Αστέρα Τρίπολης να είναι ακόμη πιο χαμηλά με 13 βαθμούς.

Οι συνθέσεις στο Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί (18′ Μαϊντάνα), Πέρεθ, Αμανί (65′ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντόνισε (84′ Σόουζα), Παντελίδης, Τεττέη

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (59′ Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72′ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (59′ Τζιοακίνι), Κέτου, Μακέντα (84′ Μάικλ Οκό)

