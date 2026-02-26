Κηφισιά: «Δεν θα δοθούν ξανά εισιτήρια σε φιλοξενούμενους» – Δυσαρέσκεια στον Λεβαδειακό

Λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση του προέδρου του Ιωνικού Νικαίας για επεισόδια σε αγώνα της Κηφισιάς, η αθηναϊκή ομάδα αποφάσισε να μην ξαναδώσει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους μέχρι το φινάλε της σεζόν, γεγονός που έφερε την αντίδραση από την πλευρά του Λεβαδειακού.

Κηφισιά και Λεβαδειακός είχαν συμφωνήσει για τη διάθεση εισιτηρίων στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Νεάπολη, αλλά μετά και τις ποινές φυλάκισης στον Ιωνικό Νικαίας, οι Κηφισιώτες αποφάσισαν να λάβουν τα μέτρα τους, γεγονός που οδήγησε σε εκατέρωθεν ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά οφείλει να ενημερώσει τους φιλάθλους πως η μη χορήγηση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους για την εντός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής, ουδεμία σχέση έχει με την ΠΑΕ Λεβαδειακός, την οποία σεβόμαστε απόλυτα τόσο για την ιστορική της διαδρομή, όσο και για την εξαιρετική φετινή πορεία σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος.

Ούτως ή άλλως, οι δύο σύλλογοι διατηρούν εδώ και χρόνια άριστη σχέση, όπως έχει επιβεβαιωθεί πολλάκις κατά το παρελθόν, κάθε φορά που βρίσκονταν αντιμέτωποι είτε στη Stoiximan Super League είτε στη Super League 2.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για μια απόφαση που αφορά όλα τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας, με αφορμή τα όσα δυσάρεστα εκτυλίχθηκαν πριν από μερικές μόλις ημέρες στην αναμέτρηση της ομάδας μας με τον ΟΦΗ. Γεγονότα που είχαν δυστυχώς δυσάρεστες και στενάχωρες επιπτώσεις, που σε ουδεμία περίπτωση θέλουμε να επαναληφθούν στο Γήπεδο Νεάπολης, το οποίο μας φιλοξενεί ως γηπεδούχο την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Άλλωστε, έως σήμερα, ως ΠΑΕ Κηφισιά έχουμε ικανοποιήσει μέχρι κεραίας το σύνολο των αιτημάτων που είχαν κατατεθεί από αντίπαλες ομάδες. Όπως ακριβώς συνέβη επίσης με την ΠΑΕ Λεβαδειακός πριν από δύο (2) ημέρες, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.

Δυστυχώς όμως μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό η ασφάλεια των φιλάθλων της ομάδας μας και η ομαλή διεξαγωγή των εναπομείναντων αγώνων, προχωρήσαμε στην πολύ δύσκολη απόφαση να μην ξαναδοθούν εισιτήρια σε φιλοξενούμενη ομάδα ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Για τους ίδιους λόγους, η ΠΑΕ Κηφισιά δεν έχει προχωρήσει στην ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τις δικές της ανάγκες για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ΠΑΕ Λεβαδειακός, στην οποία δικαίωμα εισόδου θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Αναγνωρίζουμε πως η μη παρουσία των φιλοξενούμενων φιλάθλων δεν βοηθά στην ανάπτυξη του αθλήματος, αλλά το μείζον για όλους ήταν, είναι και θα είναι η ασφάλεια των παρευρισκομένων στις εξέδρες καθώς επίσης κι η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων».

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της ΠΑΕ Κηφισιά ενόψει του μεταξύ μας αγώνα του προσεχούς Σαββάτου (28/2) στο Γήπεδο της Νεάπολη.

Ενώ στα δύο φετινά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, για το Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας, ο Λεβαδειακός παρείχε κανονικά τον αριθμό των εισιτήριων που ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά για τις ανάγκες των φιλάθλων της στην τιμή των 10 ευρώ, η γηπεδούχος ΠΑΕ όχι μόνο όρισε διπλάσια τιμή (20 ευρώ) για τους φιλάθλους μας, αλλά στη συνέχεια προχώρησε και στην ανάκληση των εισιτηρίων που αρχικά μας είχε διαθέσει.

Η επίκληση “φόβου επεισοδίων” με τρίτους, ως αιτιολογία αυτής της απόφασης, αποτελεί προσχηματική δικαιολογία που δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο. Εξάλλου αν υπάρχει πράγματι τέτοιος κίνδυνος, αυτός θα αφορά και τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας κι ως εκ τούτου θα έπρεπε να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές. Οι φίλαθλοι του Λεβαδειακού έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι στηρίζουν την ομάδα τους με κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο, όπου κι αν αυτή αγωνίζεται».