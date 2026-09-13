Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0: Μοιρασιά στη Λεωφόρο και πρώτος βαθμός στη Super League για τους Βοιωτούς

Κηφισιά και Λεβαδειακός δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα και έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να πάρει τον πρώτο φετινό βαθμό στη Super League και ξεκόλλησε από το μηδέν στη βαθμολογία, αλλά όχι από τον πάτο αυτής, καθώς μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης είναι στην τελευταία θέση, με την Κηφισιά να είναι από πάνω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κηφισιά είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 77′, όταν ο Μάνσο έκανε μία εξαιρετική σέντρα, ο Μπένι πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος και οι δύο μοιράστηκαν από ένα βαθμό.

Κηφισιά: Ραμίρες, Αποστολάκης (46′ Μάνσο) , Πέτκοφ, Σόουζα, Αμπάντα, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Αντονίσε, Πόμπο (46′ Θεοδωρίδης), Σαγάλ (84′ Ζέρσον).

Λεβαδειακός: Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Τσιβελεκίδης, Κορνέζος, Κώστη, Σουτ (52′ Εμμανουηλίδης), Μπαλντέ, Νίκας, Κομπνάν (79′ Οζέγκοβιτς), Ούρσι (52′ Συμελίδης).