Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Άνετη νίκη στο ΟΑΚΑ και μοναξιά στην κορυφή για το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός με ολοκληρωτική εμφάνιση κέρδισε 3-0 τον Παναιτωλικό και πλέον είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, έχοντας κάνει το 4 στα 4 στις πρώτες αγωνιστικές. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Παναιτωλικό. Ο Αργεντινός λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και ανησύχησε τους πράσινους, κάτι που όμως δεν έγινε αντιληπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

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Ο Αζεντίν Ουναΐ σκόραρε το πρώτο του γκολ στη δεύτερη πράσινη θητεία του και το πανηγυρίσε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο για να αποθεωθεί από τους οπαδούς του τριφυλλιού. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε και την εκτέλεση για να κάνει το 3-0.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και κατάφερε στο 14′ να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Βισέντε Ταμπόρδα, μετά από σέντρα ακριβείας του Σαντίνο Αντίνο για μία αργεντίνικη συνεργασία. Λίγα λεπτά αργότερα ο σκόρερ αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό.

Οι πράσινοι είχαν καλή στιγμή στο 32′ όταν ο Ουναΐ έκανε τη σέντρα και ο Κουτσερένκο έδιωξε άσχημα, με τον Λιβάι Γκαρσία από πλεονεκτική θέση να αστοχεί χαρακτηριστικά.

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Το τριφύλλι έκανε το 2-0 στο 39′ με το πρώτο γκολ του Ουναΐ στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Ο Καλάμπρια έκανε ωραία κάθετη πάσα προς τον Μαροκινό και αυτός με τρομερό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο κίπερ και αποθεώθηκε.

Μία τρομερή στιγμή συνέβη στο ΟΑΚΑ στο 43′, όταν ο Λούζα δοκίμασε το πόδι έξω από την περιοχή με την μπάλα να βρίσκει δίχτυα και άπαντες να πανηγυρίζουν, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντιλήφθηκαν ότι το σουτ βρήκε στο πίσω δοκάρι και στα δίχτυα, με την μπάλα να έχει κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Ο Ντέσερς στην εκπνοή του πρώτου μέρους θα μπορούσε να έχει κάνει το 3-0, μετά από κάθετη πάσα του Αντίνο. Ο Νιγηριανός πέρασε τον Κουτσερένκο, όμως ο Γκράναθ πρόλαβε την μπάλα μετά το σουτ του και την έδιωξε για να παραμείνει το 2-0 στην ανάπαυλα του ματς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό στο δεύτερο μέρος βγάζοντας και λίγο το πόδι από το γκάζι για να διαχειριστεί τα συνεχόμενα ματς. Ο Τετέι είχε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στην επανάληψη στο 69′. Ο Έλληνας επιθετικός έκανε μία από τις κούρσες που τον έχουν κάνει αγαπητό, όμως το αριστερό πλασέ του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 86′ οι πράσινοι είχαν διπλή ευκαιρία για το 3-0, όμως ο Λιβάι Γκαρσία αρχικά νικήθηκε από τον Κουτσερένκο και ο Τετέι στη συνέχεια μίας φάσης διαρκείας δεν κατάφερε με τη σειρά του να νικήσει τον αντίπαλο κίπερ.

Ο Καλάμπρια στις καθυστερήσεις του αγώνα βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Τζενεπό, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα και τον Ιταλό να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Δε λάθεψε και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 της άνετης νίκης του Παναθηναϊκού.

Οι πράσινοι είναι η μόνη ομάδα που συνεχίζει νικηφόρα στο πρωτάθλημα και στην 4η αγωνιστική κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ που γκέλαραν.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα (61′ Κάνγκουα), Ουναΐ (61′ Τεττέη), Ταμπόρδα (20′ λ.τρ. Γκαρσία), Αντίνο (76′ Πελίστρι), Ντέσερς (76′ Τσάπρας).

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (63′ λ.τρ. Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς (57′ Οπόκου), Σατσιάς (30′ λ. τρ. Εστέμπαν), Μπάσι, Άλεκσιτς (46′ Νακάμπα), Τζενέπο, Μεχία (57′ Μπάτζι).