Η βαθμολογία της Super League με τον Παναθηναϊκό μόνο στην κορυφή και τον ΠΑΟΚ να «προσπερνάει» ΑΕΚ και Ολυμπιακό – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλο κερδισμένος της 4ης αγωνιστικής της Super League, αφού έκανε το 4/4 στο φετινό πρωτάθλημα, την ώρα που ΑΕΚ και Ολυμπιακός είχαν νέες απώλειες βαθμών.
Επικρατώντας εύκολα με 2-0 του Παναιτωλικού στο ντέρμπι των… πρωτοπόρων της Super League, ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας, με το απόλυτο μετά από τέσσερις αγώνες στη σεζόν.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ είχε νέα απώλεια βαθμών με το 1-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έμεινε στο -4 πίσω του, ενώ ακόμη πιο χαμηλά είναι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του με 1-0 από τον ΟΦΗ.
Στους κερδισμένους της 4ης αγωνιστικής ήταν όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη και ανέβηκε στο -3 από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-0
Η βαθμολογία της Super League
1. Παναθηναϊκός 12
2. ΠΑΟΚ 9
3. Παναιτωλικός 9
4. ΟΦΗ 9
5. ΑΕΚ 8
6. Ολυμπιακός 7
7. Άρης 6
8. Ηρακλής 5
9. Καλαμάτα 4
10. Ατρόμητος 2
11. Bόλος Elabet 2
12. Κηφισιά 2
13. Αστέρας Τρίπολης 1
14. Λεβαδειακός 1