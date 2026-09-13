Η βαθμολογία της Super League με τον Παναθηναϊκό μόνο στην κορυφή και τον ΠΑΟΚ να «προσπερνάει» ΑΕΚ και Ολυμπιακό – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλο κερδισμένος της 4ης αγωνιστικής της Super League, αφού έκανε το 4/4 στο φετινό πρωτάθλημα, την ώρα που ΑΕΚ και Ολυμπιακός είχαν νέες απώλειες βαθμών.

Επικρατώντας εύκολα με 2-0 του Παναιτωλικού στο ντέρμπι των… πρωτοπόρων της Super League, ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας, με το απόλυτο μετά από τέσσερις αγώνες στη σεζόν.

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Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ είχε νέα απώλεια βαθμών με το 1-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έμεινε στο -4 πίσω του, ενώ ακόμη πιο χαμηλά είναι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του με 1-0 από τον ΟΦΗ.

Στους κερδισμένους της 4ης αγωνιστικής ήταν όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη και ανέβηκε στο -3 από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

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Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Καλαμάτα – Βόλος 3-1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3. Παναιτωλικός 9

4. ΟΦΗ 9

5. ΑΕΚ 8

6. Ολυμπιακός 7

7. Άρης 6

8. Ηρακλής 5

9. Καλαμάτα 4

10. Ατρόμητος 2

11. Bόλος Elabet 2

12. Κηφισιά 2

13. Αστέρας Τρίπολης 1

14. Λεβαδειακός 1