ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς έκριναν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη στην Τούμπα και πήρε μία σημαντική νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για την 4η αγωνιστική της Super League, μένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ μετά από χέρι του Φαμπιάνο στην περιοχή και ένα δεύτερο γκολ από τον Ζίβκοβιτς στο 42′, ο ΠΑΟΚ “καθάρισε” το ματς με τον Άρη από το ημίχρονο και πήρε άνετα το “τρίποντο” στην κατάμεστη Τούμπα.

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Οι “κίτρινοι” διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία του αγώνα και είχαν ευκαιρίες για ένα δικό τους γκολ, αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν και γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους ήττα στη Super League.

Το παιχνίδι

Ο Άρης μπήκε καλά στο ματς και είχε την πρώτη καλή ευκαιρία για ένα γκολ, με κεφαλιά του Καντέβερε μετά από κόρνερ, την οποία και απέκρουσε με δυσκολία ο Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ ισορρόπησε στη συνέχεια το ματς, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει φάσεις για να ανοίξει το σκορ.

Ένα χέρι του Φαμπιάνο μέσα στην περιοχή στο 31′ όμως, οδήγησε σε πέναλτι υπέρ του μέσω VAR και ο Εντιαγέ ευστόχησε από τη βούλα του πέναλτι, για να “γράψει” το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο ματς.

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Ακολούθησαν από μία καλή ευκαιρία με Γιένσεν και Πέλκα, όπου οι δύο τερματοφύλακες απέτρεψαν το γκολ για να κάνει τελικά το 2-0 ο “δικέφαλος του Βορρά” πριν το ημίχρονο. Στο 42′ ο Τάισον έκανε τη σέντρα, ο Φαμπιάνο παραλίγο να πετύχει αυτογκόλ, αλλά ο Βέλιο απέκρουσε, για να καταλήξει η μπάλα στον Ζίβκοβιτς και να σκοράρει αυτός από κοντά για την ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με σουτ του Ζίβκοβιτς από κοντά και μία ακόμη καλή στιγμή με τον Πέλκα να μην μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα του Άρη. Οι “κίτρινοι” πίεσαν στη συνέχεια για να ξαναμπούν στο ματς, αλλά δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα.

Μία άστοχη κεφαλιά του Φαμπιάνο και ένα ωραίο γυριστό του Μορόν που “έγλειψε” το κάθετο δοκάρι, ήταν οι μοναδικές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έφθασε έτσι στη νίκη με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες στη Super League, αφήνοντας πίσω του στο -3 τον Άρη.

Οι συνθέσεις στο ΠΑΟΚ – Άρης

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κόστα, Μιχαηλίδης, Ούγκρεσιτς, Ζαφείρης(64′ Γιάκιτς), Πέλκας(73′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς(85′ Άλι), Τάισον(73′ Χατσίδης), Εντιαγέ(85′ Μύθου)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά(78′ Πετρίς), Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Μπασίρου(46′ Μανού Γκαρσία), Ράσιτς, Γιαννιώτας(78′ Κουαμέ), Γένσεν, Γκαρέ(85′ Παλάσιος), Καντεβέρε(61′ Μορόν)