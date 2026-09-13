Αθλητικά

Πρόβλημα για τον Γκουστάβο Σα, είναι αμφίβολος για το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια

Ενοχλήσεις στη γάμπα έχει ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού
Ο Σα
Ο Σα σε αγώνα του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με την Γιαγκελόνια, αλλά έχει αμφίβολο για το ματς του “Καραϊσκάκης”, τον Γκουστάβο Σα.

Αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα, ο Γκουστάβο Σα δύσκολα θα προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια, με τον προπονητή των Πειραιωτών να περιμένει πάντως και τις επόμενες προπονήσεις της ομάδας του.

Ο Πορτογάλος μέσος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, όπου η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 1-0 και συνέχισε να έχει ενοχλήσεις και μετά τον αγώνα, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η συμμετοχή του στο ματς του Europa League.

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