Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0: Πιο κοντά στη «σωτηρία» οι Κηφισιώτες, χάνουν την 4άδα οι Βοιωτοί

Η Κηφισιά πήρε πολύ σημαντική νίκη με 1-0 κόντρα στο Λεβαδειακό για την 23η αγωνιστική της Super League και απομακρύνθηκε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, την ώρα που οι Βοιωτοί κινδυνεύουν πλέον να βρεθούν εκτός της πρώτης 4άδας.

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες στη Super League, η Κηφισιά έκανε… άλμα παραμονής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, συνεχίζοντας την… κατηφόρα των τελευταίων αγωνιστικών για τον Λεβαδειακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρη σε ένα γκολ του Ποκόρνι στο 13ο λεπτό του αγώνα, η ομάδα του Λέτο κατάφερε να φθάσει στη νίκη και το “τρίποντο” κόντρα στους Βοιωτούς για να ανέβει πλέον στην πρώτη 10άδα της βαθμολογίας και να βρεθεί στο +8 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης και το +12 από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Παπαδόπουλου έχασε ευκαιρίες για την ισοφάριση, αλλά έμεινε ξανά χωρίς βαθμό και με μία ισοπαλία και τρεις ήττες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, έχει δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να την “πιάσει” στην 4η θέση της βαθμολογίας, με τους “πράσινους” να έχουν τρεις βαθμούς, αλλά και δύο παιχνίδια λιγότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις στο Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κηφισιά (Λέτο); Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Πόμπο (69′ Ρουκουνάκης), Μπένι (46′ Έμπο), Νάνελι (88′ Ζέρσον), Πέρεθ (88′ Μποτία), Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (82′ Θεοδωρίδης), Λαρουσί, Αμανί.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα (73′ Παλάσιος), Τσάπρας, Οζέγκοβιτς (79′ Νίκας), Μπάλτσι, Πεντρόσο, Κωστή (87′ Μανθάτης), Φίλων, Τσοκάι (88′ Λαμαράνα), Μάγκνουσον.