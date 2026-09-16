Αθλητικά

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Το τριφύλλι με πρωταγωνιστή τον Ουναΐ πήρε το διπλό στη Λεωφόρο

Πρωταγωνιστής ο Ουναΐ στη νίκη του Παναθηναϊκού
Ο Ουναΐ
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
3η αγωνιστική
0 - 2
Τελικό σκορ
Ο Ουναΐ πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ουναΐ έβαλε και τα δύο πράσινα τέρματα.

19:37 | 16.09.2026
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19:37 | 16.09.2026
19:36 | 16.09.2026
Ο Ουναΐ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2: Ο Ουναΐ υπέγραψε το 2/2 του τριφυλλιού στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Ο Μαροκινός μπήκε αλλαγή στο ματς και έδωσε το τρίποντο στον Παναθηναϊκό
19:36 | 16.09.2026
Τέλος στο ματς, νίκη του Παναθηναϊκού που έκανε το 2 στα 2 στη διοργάνωση
19:34 | 16.09.2026
90+4'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά, απέκρουσε ο Πένια το σουτ του Θεοδωρίδη
19:33 | 16.09.2026
90+2
Ακόμα δύο λεπτά απομένουν για το φινάλε
19:33 | 16.09.2026
19:26 | 16.09.2026
89'
Γκολλ από τον Ουναΐ, 2-0 το σκορ

Τρομερό γκολ του Μαροκινού με απίθανο πλασέ στο γάμα της αντίπαλης εστίας

19:25 | 16.09.2026
84'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά

Αδύναμη η κεφαλιά του Θεοδωρίδη από πλεονεκτική θέση

19:23 | 16.09.2026
82'
Στο έδαφος ο Κοντούρης

Κράμπα ο Έλληνας χαφ, θα τον αντικαταστήσει ο Κάτρης

19:17 | 16.09.2026
77'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό, εύστοχος ο Ουναΐ
19:15 | 16.09.2026
74'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζολιμπουά έκανε την παράβαση με τα χέρια στον Τετέι που τον έβαλε στην πλάτη του

19:14 | 16.09.2026
19:14 | 16.09.2026
19:12 | 16.09.2026
73'
Σουτ του Ουναΐ έξω από την περιοχή, εύκολη απόκρουση του Αναγνωστόπουλου
19:05 | 16.09.2026
70'
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει χώρους για να απειλήσει την Κηφισιά, πολύ καλά στημένη στο γήπεδο η ομάδα του Λέτο
19:05 | 16.09.2026
Ο Κοντούρης θα παίξει δεξί μπακ
19:03 | 16.09.2026
63'
Καμαρά, Ουναΐ και Αντίνο αντικατέστησαν τους Γιάγκουσιτς, Πελίστρι και Τσαπρας για τον Παναθηναϊκό
18:59 | 16.09.2026
59'
Νέα ευκαιρία με τον Κάνγκουα

Ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αντεπίθεση από λάθος της άμυνας, ο Γιάγκουσιτς έσπασε στον Τετέι, αυτός άνοιξε την μπάλα και ο Κάνγκουα βρήκε την ευκαιρία να σουτάρει, με την μπάλα να περνά ξυστά από το δοκάρι

18:55 | 16.09.2026
57'
Μεγάλη απόκρουση του Αναγνωστόπουλου σε φάουλ του Κάνγκουα

Ο Κάνγκουα έκανε καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τα 25 μέτρα, όμως ο Έλληνας κίπερ πετάχτηκε και απέκρουσε. Η μπάλα δεν πήγε τόσο πλάγια στην εστία και έδωσε την ευκαιρία για επέμβαση

18:54 | 16.09.2026
53'
Απείλησε ο Τετέι

Ο Έλληνας επιθετικός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής όμως η μπάλα πέρασε πολύ άουτ

18:46 | 16.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
18:30 | 16.09.2026
Ημίχρονο στη Λεωφόρο, στο μηδέν οι δύο ομάδες
18:29 | 16.09.2026
45'
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις
18:26 | 16.09.2026
45'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Κάνγκουα

Ο Αφρικανός δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ

18:21 | 16.09.2026
40'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τσάπρας έβγαλε τετ α τετ τον Τετέι, αυτός πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως έχασε την ισορροπία του και χρόνο με το πλασέ του να μπλοκάρεται εύκολα από τον Αναγνωστόπουλο

18:17 | 16.09.2026
37'
Η Κηφισιά έχει ανέβει στο γήπεδο και έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις στην πράσινη περιοχή

Χωρίς όμως να έχει κάποια μεγάλη στιγμή στο ματς

18:15 | 16.09.2026
18:09 | 16.09.2026
18:03 | 16.09.2026
21'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Πένια βρήκε υπέροχα τον Τσάπρα στην πλάτη της άμυνας, αυτός έκανε ωραία παράλληλη συρτή σέντρα, όμως ο Τετέι δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή με την μπάλα για να σκοράρει

17:59 | 16.09.2026
17:59 | 16.09.2026
15'
Χωρίς κάποια ευκαιρία το ματς στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή
17:49 | 16.09.2026
17:49 | 16.09.2026
5'
Ο Παναθηναϊκός πιέζει και έχει τον απόλυτο έλεγχο στα πρώτα λεπτά του αγώνα
17:44 | 16.09.2026
Σέντρα στο ματς
17:43 | 16.09.2026
Οι Στέφανος Κοτσόλης, Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης βραβεύτηκαν από την Κηφισιά
17:39 | 16.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
17:39 | 16.09.2026
Διαιτητής ο Τζήλος, με VAR τον Βεργέτη
17:34 | 16.09.2026
Ο Αστέρας έκανε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση
Οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης
Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3: Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τους Αρκάδες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Η ομάδα του Αντωνόπουλου «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο το πρώτο τρίποντο στη διοργάνωση
17:33 | 16.09.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Πάλμερ Μπράουν, Σαλάχ-Εντίν, Κοντούρης, Κάνγκουα, Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Τετέι

 

17:32 | 16.09.2026
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Πολυκράτης, Γιάγκνε, Δοϊρανλής, Εμπουλά, Πατήρας, Μαγγανάς, Χριστόπουλος

17:32 | 16.09.2026
Ο Νίστρουπ έκανε αρκετές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα

Ο Δανός έδωσε ευκαιρία στον νεαρό Μπινιάρη να ξεκινήσει βασικός, με τον Κοντούρη να είναι ο έτερος νεαρός Έλληνας της ενδεκάδας. Ντεμπούτο για Σαλάχ-Εντίν και επιστροφή Τσάπρα στις βασικές επιλογές

17:31 | 16.09.2026
Η αναμέτρηση γίνεται στη Λεωφόρο με γηπεδούχο την Κηφισιά, αλλά φυσικά τον Παναθηναϊκό να νιώθει οικεία στη φυσική του έδρα
17:31 | 16.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας
17:31 | 16.09.2026
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