Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2 τελικό: Το τριφύλλι με πρωταγωνιστή τον Ουναΐ πήρε το διπλό στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ουναΐ έβαλε και τα δύο πράσινα τέρματα.
19:37 | 16.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
19:37 | 16.09.2026
19:36 | 16.09.2026
19:36 | 16.09.2026
Τέλος στο ματς, νίκη του Παναθηναϊκού που έκανε το 2 στα 2 στη διοργάνωση
19:34 | 16.09.2026
90+4'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά, απέκρουσε ο Πένια το σουτ του Θεοδωρίδη
19:33 | 16.09.2026
90+2
Ακόμα δύο λεπτά απομένουν για το φινάλε
19:33 | 16.09.2026
19:26 | 16.09.2026
89'
Γκολλ από τον Ουναΐ, 2-0 το σκορ
Τρομερό γκολ του Μαροκινού με απίθανο πλασέ στο γάμα της αντίπαλης εστίας
19:25 | 16.09.2026
84'
Καλή στιγμή για την Κηφισιά
Αδύναμη η κεφαλιά του Θεοδωρίδη από πλεονεκτική θέση
19:23 | 16.09.2026
82'
Στο έδαφος ο Κοντούρης
Κράμπα ο Έλληνας χαφ, θα τον αντικαταστήσει ο Κάτρης
19:17 | 16.09.2026
77'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό, εύστοχος ο Ουναΐ
19:15 | 16.09.2026
74'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζολιμπουά έκανε την παράβαση με τα χέρια στον Τετέι που τον έβαλε στην πλάτη του
19:14 | 16.09.2026
19:14 | 16.09.2026
19:12 | 16.09.2026
73'
Σουτ του Ουναΐ έξω από την περιοχή, εύκολη απόκρουση του Αναγνωστόπουλου
19:05 | 16.09.2026
70'
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει χώρους για να απειλήσει την Κηφισιά, πολύ καλά στημένη στο γήπεδο η ομάδα του Λέτο
19:05 | 16.09.2026
Ο Κοντούρης θα παίξει δεξί μπακ
19:03 | 16.09.2026
63'
Καμαρά, Ουναΐ και Αντίνο αντικατέστησαν τους Γιάγκουσιτς, Πελίστρι και Τσαπρας για τον Παναθηναϊκό
18:59 | 16.09.2026
59'
Νέα ευκαιρία με τον Κάνγκουα
Ο Παναθηναϊκός βγήκε στην αντεπίθεση από λάθος της άμυνας, ο Γιάγκουσιτς έσπασε στον Τετέι, αυτός άνοιξε την μπάλα και ο Κάνγκουα βρήκε την ευκαιρία να σουτάρει, με την μπάλα να περνά ξυστά από το δοκάρι
18:55 | 16.09.2026
57'
Μεγάλη απόκρουση του Αναγνωστόπουλου σε φάουλ του Κάνγκουα
Ο Κάνγκουα έκανε καταπληκτική εκτέλεση φάουλ από τα 25 μέτρα, όμως ο Έλληνας κίπερ πετάχτηκε και απέκρουσε. Η μπάλα δεν πήγε τόσο πλάγια στην εστία και έδωσε την ευκαιρία για επέμβαση
18:54 | 16.09.2026
53'
Απείλησε ο Τετέι
Ο Έλληνας επιθετικός σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής όμως η μπάλα πέρασε πολύ άουτ
18:46 | 16.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
18:30 | 16.09.2026
Ημίχρονο στη Λεωφόρο, στο μηδέν οι δύο ομάδες
18:29 | 16.09.2026
45'
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις
18:26 | 16.09.2026
45'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Κάνγκουα
Ο Αφρικανός δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ
18:21 | 16.09.2026
40'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Τσάπρας έβγαλε τετ α τετ τον Τετέι, αυτός πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως έχασε την ισορροπία του και χρόνο με το πλασέ του να μπλοκάρεται εύκολα από τον Αναγνωστόπουλο
18:17 | 16.09.2026
37'
Η Κηφισιά έχει ανέβει στο γήπεδο και έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις στην πράσινη περιοχή
Χωρίς όμως να έχει κάποια μεγάλη στιγμή στο ματς
18:15 | 16.09.2026
18:09 | 16.09.2026
18:03 | 16.09.2026
21'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό
Ο Πένια βρήκε υπέροχα τον Τσάπρα στην πλάτη της άμυνας, αυτός έκανε ωραία παράλληλη συρτή σέντρα, όμως ο Τετέι δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή με την μπάλα για να σκοράρει
17:59 | 16.09.2026
17:59 | 16.09.2026
15'
Χωρίς κάποια ευκαιρία το ματς στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή
17:49 | 16.09.2026
17:49 | 16.09.2026
5'
Ο Παναθηναϊκός πιέζει και έχει τον απόλυτο έλεγχο στα πρώτα λεπτά του αγώνα
17:44 | 16.09.2026
Σέντρα στο ματς
17:43 | 16.09.2026
Οι Στέφανος Κοτσόλης, Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης βραβεύτηκαν από την Κηφισιά
17:39 | 16.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο