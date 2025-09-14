Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1) στο μοναδικό ματς που έχει δώσει τη φετινή Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει επίσης ένα βαθμό, μετά την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΛ (1-1), έχοντας όμως δώσει δυο ματς. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.
Κηφισιά – Παναθηναϊκός live για την 3η αγωνιστική της Super League
Κόντραρε το σουτ του Τζούρισιτς για τον Παναθηναϊκό
Δύσκολο σουτ του Αντονίσε για την Κηφισιά, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα
Η εκτέλεση του πέναλτι από τον Σφιντέρσκι!
Ο Τζούρισιτς έκανε το διαγώνιο σουτ μετά από αντεπίθεση, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ...
Ο Μαντσίνι προσπάθησε με δύσκολη προβολή να σκοράρει, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια και πάσα, αλλά η προβολή του Πόμπο από κοντά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Θυμίζουμε ότι ο αγώνας γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αφού δεν έχει βρεθεί λύση για την έδρα της Κηφισιάς
Τώρα βγαίνουν στον αγωνισιτκό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κατοίκος με τους Φωτιά και Αντωνίου στο VAR
Κηφισία: Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς, Κότσαρης, Πάντοβιτς
Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Παντελίδης, Αντόνισε, Τετέι
Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι
Οι "πράσινοι" έχουν όμως και σημαντικές απουσίες στο ματς, με τους Τετέ και Πελίστρι εκτός και τον Μαντσίνι να παίρνει θέση στην ενδεκάδα.
Ο Παναθηναϊκός έκανε όμως γκέλα με ισοπαλία κόντρα στον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τους "πράσινους" να έχουν και ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
