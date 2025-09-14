Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Κηφισιά – Παναθηναϊκός live για την 3η αγωνιστική της Super League

Στο Πανθεσσαλικό διεξάγεται η αναμέτρηση των δυο ομάδων της Αθήνας
Ο Σβιντέρρσκι κόντρα στην Κηφισιά (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
3η αγωνιστική
1 - 1
Πρώτο ημίχρονο
Ο Σβιντέρρσκι κόντρα στην Κηφισιά (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Το «τριφύλλι» προέρχεται από εντός έδρας γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1) στο μοναδικό ματς που έχει δώσει τη φετινή Super League. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει επίσης ένα βαθμό, μετά την ισοπαλία που πήρε στην έδρα της ΑΕΛ (1-1), έχοντας όμως δώσει δυο ματς. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, εξαιτίας της αδυναμίας της γηπεδούχου ΠΑΕ να εξασφαλίσει γήπεδο εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

18:32 | 14.09.2025
33'

Κόντραρε το σουτ του Τζούρισιτς για τον Παναθηναϊκό

18:31 | 14.09.2025

Δύσκολο σουτ του Αντονίσε για την Κηφισιά, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα

18:25 | 14.09.2025

Η εκτέλεση του πέναλτι από τον Σφιντέρσκι!

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 14.09.2025
22'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τζούρισιτς έκανε το διαγώνιο σουτ μετά από αντεπίθεση, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ...

18:19 | 14.09.2025
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μαντσίνι προσπάθησε με δύσκολη προβολή να σκοράρει, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

18:15 | 14.09.2025
Εύστοχος ο Σφιντέρσκι για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός 1-1
18:15 | 14.09.2025
Το έδωσε ο διαιτητής!
18:15 | 14.09.2025
13'
Ο Τζούρισιτς "τσίμπησε" την μπάλα και δέχθηκε κλωτσιά για πέναλτι!
18:14 | 14.09.2025
Στο VAR ο διαιτητής για πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού!
18:14 | 14.09.2025
Ο Τετέι πανηγυρίζει για την Κηφισιά (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
18:09 | 14.09.2025
7'
Ο Τετέι μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή από δεξιά και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 1-0 για την Κηφισιά στο ματς!
18:07 | 14.09.2025
Γκολ η Κηφισιά!
18:06 | 14.09.2025
5'
Χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά

Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια και πάσα, αλλά η προβολή του Πόμπο από κοντά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

18:01 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το ματς!
17:59 | 14.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

17:58 | 14.09.2025

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας γίνεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αφού δεν έχει βρεθεί λύση για την έδρα της Κηφισιάς

17:57 | 14.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνισιτκό χώρο οι δύο ομάδες

17:56 | 14.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κατοίκος με τους Φωτιά και Αντωνίου στο VAR

17:55 | 14.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Κηφισία: Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Σιώπης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς, Κότσαρης, Πάντοβιτς

17:52 | 14.09.2025
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς

Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Παντελίδης, Αντόνισε, Τετέι

17:51 | 14.09.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι

17:51 | 14.09.2025

Οι "πράσινοι" έχουν όμως και σημαντικές απουσίες στο ματς, με τους Τετέ και Πελίστρι εκτός και τον Μαντσίνι να παίρνει θέση στην ενδεκάδα.

17:49 | 14.09.2025

Ο Παναθηναϊκός έκανε όμως γκέλα με ισοπαλία κόντρα στον Λεβαδειακό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η Κηφισιά πήρε τον πρώτο της βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ.

17:47 | 14.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την τρίτη αγωνιστική της Super League, με τους "πράσινους" να έχουν και ένα ματς λιγότερο από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

17:47 | 14.09.2025
Καλησπέρα σας από το New2sit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo