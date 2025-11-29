Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0: Με ηχηρό τρόπο η επιστροφή των γηπεδούχων στις νίκες στη Super League

Σημαντικό “τρίποντο” για την Κηφισιά, που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Super League, μετά από δυο ήττες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε εντός έδρας του Πανσερραϊκού με 3-0, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στην… εντατική!

Ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια, προσπαθώντας να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς. Μάλιστα, στο 9′ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε γκολ με τον με τον Ίβαν, που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν καλά στημένη, δεν άφησε κενά στην αμυντική της γραμμή και στο 15′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Μετά από ωραία κομπίνα, ο Πόμπο βρήκε με κάθετη τον Αντόνισε, αυτός σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε και ο Λαρουσί πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1-0 με συρτό σουτ!

Οι δυο ομάδες έδωσαν ένα καλό ρυθμό στο ματς, με την Κηφισιά να έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο 26′. Ο Αντόνισε από τα αριστερά, συνέκλινε, έκανε ένα τρομερό σουτ με το δεξί, αλλά η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Τιναλίνι. Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους, ο Λιάσος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, μετά από on-field review του Τσιμεντερίδη, για πάτημα με τις τάπες στο δεξί πόδι του Αντόνισε.

Η Κηφισιά ανέλαβε τα ηνία του αγώνα στην επανάληψη και στο 51′ είχε νέο δοκάρι, με τον Αντονίσε. Ο Πανσερραϊκός, πάντως, δεν έμεινε προσηλωμένος μόνο σε αμυντικό ρόλο και είχε τις φάσεις για να “χτυπήσει” τους γηπεδούχους. Στο 61′ ο Ίβαν, από ασίστ του Γκριν, βγήκε τετ-α-τετ με τον Ραμίρες, τον πρόλαβε στην έξοδο, έκανε γύρισμα προς τον Νούνελι, αλλά ο Λαρουσί έδιωξε. Πέντε λεπτά μετά, ο Μάρας βγήκε απέναντι από τον Ραμίρες, έκανε το πλασέ, αλλά ο πορτιέρε της Κηφισιάς έδιωξε εντυπωσιακά.

Τελικά, η Κηφισιά έφτασε στο 2-0 και “κλείδωσε” το “τρίποντο”. Ο Αμανί έκλεψε την μπάλα περίπου 30 μέτρα μακριά από το τέρμα του Πανσερραϊκού, τροφοδότησε τον Πόμπο, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Πόμπο την έστειλε για δεύτερη φορά σήμερα στα δίχτυα των “λιονταριών”.

Στο 85′ ήρθε και τρίτο γκολ από τους γηπεδούχους, με φοβερό μονοκόμματο σουτ του Λαρουσί, μετά από άψογο στρώσιμο της μπάλας από τον Πόμπο. ο σκόρερ πέτυχε κι άλλο γκολ, στο 90+4′ αλλά το 4-0 και το χατ-τρικ του δεν “μέτρησε” μετά από έλεγχο VAR- αφού ο Ρουκουνάκης έκανε σκληρό φάουλ σε αντίπαλο, στην αρχή της φάσης κι έτσι είδε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Πέτκοβ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σιμόν (87′ Χριστόπουλος), Πέρεθ (73′ Ρουκουνάκης), Εμπό (74′ Αμανί), Πόμπο, Παντελίδης (87′ Σμπώκος), Αντόνισε, Μούσιολικ (74′ Σόουζα)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Βερνόν, Κάλινιν (86′ Τσαούσης), Φέλτες, Λύρατζης, Ομεονγκά (73′ Μπρουκς), Λιάσος, Γκιγιομιέ, Ιβάν (65′ Μάρας), Νούνελι (65′ Καρέλης), Γκριν (86′ Μπανζάκι)